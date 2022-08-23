В Офисе президента назвали сроки поставок Украине западных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Киев может получить их уже осенью текущего года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига в интервью "РБК-Украина".

"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны", - заявил он.

Также по его словам, в Офисе президента оптимистично настроены по поводу сроков поставок.

"Обозримая (перспектива поставок систем ПВО и ПРО - Ред.), это осенью будет", - заявил Андрей Сибига.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пентагоне заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине систем ПВО.

Также "Страна" рассказывала, что немецкая система ПВО IRIS-Т может появиться в Украине до конца года.

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