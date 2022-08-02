Украинское ПВО сбило семь из восьми вражеских крылатых ракет, выпущенных из Каспийского моря
Противовоздушная оборона сбило семь из восьми российских крылатых ракет, которые выпустили по Украине из района Каспийского моря около 17:00.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
При этом одна ракета попала в цель во Львовской области – поразила зенитный ракетный комплекс. Детали о разрушении или пострадавших уточняют, сообщили в Воздушных силах.
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Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.
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