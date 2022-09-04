В воскресенье, 4 сентября, украинские нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Это село на северном берегу Северского Донца к юго-востоку от Лимана.

О боях на этом направлении уже давно не сообщалось. Считалось, что северный берег Донца находится под контролем РФ, а на южном держат оборону украинские войска.

Напомним, 30 мая советник Офиса президента Алексей Арестович признался, что Лиман Донецкой области находится под российским контролем.

По данным института изучения войны, Кремль хочет собрать новые силы, чтобы осенью и зимой попытаться захватить Украину.

По данным Генштаба ВСУ, президент РФ Владимир Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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