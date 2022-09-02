Заявление президента России Владимира Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав" говорит о том, что Кремль не отказался от намерений захватить всю Украину. И направлено на то, чтобы собрать новые силы для этого осенью и зимой 2022 года.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (США).

Боевые действия в масштабах продолжающегося украинского контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или неделю, пишет Институт, оппонируя заявлениям из России о провале украинских операций на юге.

Основные участки, где продолжаются бои, Институт отметил на карте. При этом строятся они главным образом на российских данных и "нуждаются в проверке".

Касаемо заявлений России о десанте ВСУ на Запорожской АЭС: "Крайне маловероятно, что небольшая группа украинских сил предприняла самостоятельную атаку с целью отбить ЗАЭС. Российские власти, вероятно, активизируют свои усилия, чтобы представить украинские силы как угрозу для международных наблюдателей МАГАТЭ".

Отметим, что Украина никак не комментировала заявления России о высадке десанта.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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