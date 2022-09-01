Появилась реакция немцев на заявление лидера польской правящей партии "Сила и справедливость" Ярослава Качиньского о репарациях в размере 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну.

Представитель МИД ФРГ заявил, что вопрос о репарациях решен, позиция Германии неизменна.

"Польша давно отказалась от дальнейших требований о репарациях", - заявил представитель МИД ФРГ.

СМИ связывают появление вопроса репараций в публичном поле с приближением очередных парламентских выборов в Польше. Германия ранее неоднократно заявляла, что уже выплатила репарации Польше и призывала не ставить под сомнение отказ Польши от дальнейших репараций в 1953 году.

Ранее польские политики обвиняли Германию в имперских замашках и в желании подчинить себе страны восточной Европы.

Также в Польше считают, что Украине придется признать геноцид поляков во время Волынской резни.

Как писала "Страна", в связи с войной в Украине появилась тема выплаты репараций Киеву. Однако западные СМИ утверждают, что не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни Международный уголовный суд, ни Международной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут принудить этого сделать.