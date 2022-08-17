Президент Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил о немецком "заговоре" против его страны в интервью Gazeta Polska.

По его мнению, Германия пытается втянуть Варшаву в еврозону, лишив ее собственной валюты - злотого, и тем самым - независимой политики.

Целью этих действий Берлина является "возвращение в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ", считает Адам Глапиньский.

Банкир считает, что руководство Германии вынашивает планы "подчинить себе" пояс стран между ФРГ и Россией.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Франция и Германия руководят Евросоюзом как олигархи.

Напомним, Европейский суд, высшая судебная инстанция ЕС, поддержал предложение Еврокомиссии штрафовать Польшу на 1 млн евро в день за то, что в октябре 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил приоритет конституционных норм страны над законодательством ЕС.

Однако в Польше отказываются платить миллионный штраф, наложенный Судом ЕС из-за судебной реформы, власти пригрозили ветировать европейские решения и не платить взносы в бюджет Евросоюза. После этого Еврокомиссия решила не выделять Польше обещанные ранее 35 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии.

Как писала "Страна", из-за отказа в средствах ЕС Польша угрожает сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Если исполнительная власть ЕС попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала" и ответить "око за око", - заявлял генсек правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Кшиштоф Соболевский.