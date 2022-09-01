Отношения между Польшей и Германией продолжают нагнетаться: лидер польской правящей партии Сила и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что Польша решила официально потребовать от Германии репараций за Вторую мировую войну.

В частности, в четверг, 1 сентября, в 13:00 Польша представила отчет о размере ущерба, нанесенного стране нацистской Германией во Второй мировой войне – экспертное заключение по репарациям. Он детализирует требования репараций, выдвинутые польским национально-консервативным правительством (ПиС) к Германии. Это результат работы парламентской комиссии, созванной в 2017 году.

Свои потери, причиненные Германией, Польша оценивает в 6,2 триллиона злотых (1.3 триллиона долларов), сказал Качиньский.

День представления имеет большое символическое значение: 1 сентября 1939 года началось немецкое вторжение в Польшу. Это было начало Второй мировой войны, когда погибло не менее 55 миллионов человек - по другим оценкам, даже до 80 миллионов. Точных цифр нет. По оценкам, только в Польше погибло до 6 миллионов человек. По польским оценкам, основанным на инвентаризации 1946 года плюс проценты, ущерб составляет 800 миллиардов евро - пишет Tagesspiegel.

Символично и место, где представлен доклад: Варшавский Королевский замок считается символом города, который был в значительной степени разрушен нацистской Германией во время Второй мировой войны, а затем восстановлен. Это, кстати, тоже требуют оплатить.

Ранее польские политики обвиняли Германию в имперских замашках и в желании подчинить себе страны восточной Европы.

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