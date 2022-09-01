Столичный клуб "Hangover" отреагировал на шквал хейта из-за "танцев во время войны". Клуб извинился перед теми, кому причинил боль, а также подобно объяснил свою позицию.

В Hangover заявили, что будут продолжать работать в прежнем формате с музыкой и танцами, чтобы и дальше помогать ВСУ. А отдых от войны на несколько часов не означает, что в клубе "забыли о войне и украинской армии".

"Мы не поддадимся сообщениям ненависти от людей, которые пишут нам с пляжей Европы, пока мы пытаемся помочь стране, которую любим", - заявили в клубе.

И добавили, что "Hangover" и дальше будет местом, где люди смогут забыть о жестокости этой несправедливой войны на пару часов, прежде чем вернуться к ее реалиям".

В клубе ещё раз отметили, что не нарушают закон, и выключат музыку по просьбе любого военнослужащего ВСУ, который захочет провести вечер в клубе.

Ранее мы писали о том, что военные негативно отреагировали на вечеринки в Киеве. В ТикТоке они записывают свои реакции на столичные вечеринки и прочие элементы красивей жизни в тылу. Они записывали видео-"дуэты", главный посыл которых - показать контраст между мирной жизнью и бытом военных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.