В Киеве с 1 сентября бары, рестораны и другие заведения общественного питания должны будут закрываться в 22:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

В КГГА отмечают, что ограничение позволит избежать конфликтных ситуаций с правоохранителями, так как в 23:00 в Киеве начинает действовать комендантский час.

Напомним, что недавно произошел скандал с рестораном Hangover. Мужчина возмутился тусовкой около заведения во время войны, а ресторан ответил, что решил возобновить танцы, в том числе, чтобы привлекать средства для ВСУ через благотворительные концерты.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.