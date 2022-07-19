Российский ресторатор Александр Орлов заявил, что не имеет отношения к украинскому бизнесу, арестованному вчера.

Об этом он сказал в комментарии Super.

"Я не имею отношения к бизнесу в Украине, и Bulldozer Group не ведет там деятельности с февраля 2022 года. Ни о каком арестованном имуществе также не может быть и речи, его просто нет. Я базируюсь в Дубае. И в данный момент мы развиваем наши проекты на Ближнем Востоке, в Европе и США", - сказал Орлов.

Напомним, вчера Бюро экономической безопасности сообщило, что в Киеве арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов. По данным источников "Страны", речь шла о ресторанах Орлова.

СМИ писали, что Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения "Queen Kyiv", "Virgin Izakaya Bar", "Eshak", "Not Only Fish", "Рыба Пила", "Queen Country Club", "Fish Fet".

Однако Bulldozer Group еще в апреле заявляла, что украинские рестораны, входившие в этот холдинг, разорвали все отношения с российской управляющей компанией.

Также недавно суд арестовал корпоративные права компании Brocard. Это лидер по продаже косметики в Украине. Brocard принадлежала кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее – россиянке Татьяне Володиной, владелице российской сети 'Л'Этуаль'.