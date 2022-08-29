Мэр Киева Виталий Кличко отклонил петицию более 6 000 киевлян по поводу бесперебойного движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Однако инициативная группа пассажиров столицы собирает подписи депутатов Киевсовета об отмене этого решения.

Об этом сообщает сайт Авто24.

Несмотря на голоса более 6000 киевлян и вопреки решению транспортной комиссии Киевсовета Кличко отклонил петицию об отмене остановки движения общественного транспорта во время воздушных тревог.

Общественная инициатива "Пассажиры Киева" в ответ уже подготовила проект решения Киевсовета, который должен обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта столицы, несмотря на отказ киевского городского головы.

Отказ мэра означает, что общественный транспорт (только коммунальный) будет останавливаться во время тревог и дальше. Это при том, что, по подсчетам компании "О мобильности", с 1 августа столица и киевляне потеряли как минимум 180 миллионов гривен в результате более 21 часа простоя коммунального транспорта во время воздушных тревог.

Ранее "Страна" публиковала ответ мэра Киева на петицию горожан.

Напомним, решение о том, что в Киеве общественный транспорт должен останавливаться и высаживать пассажиров на время воздушной тревоги, было принято 1 августа.

25 августа в Киевсовете поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги.