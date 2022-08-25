Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене распоряжение, согласно которому общественный транспорт в столице должен останавливаться и высаживать пассажиров во время воздушной тревоги.

Об этом сообщила депутат горсовета Ксения Семенова.

"Своим решением КГГА убила общественный транспорт. Он и раньше был слабым местом Киева. А теперь совсем все печально. Совет безопасности города, не имея никаких объективных данных и аналитики, хочет таким решением снять с себя ответственность за смерти людей", - говорит Семенова.

Она отмечает, что решение об отмене этой нормы может принять только Совбез Киева. То есть депутаты просто высказали свою оценку ситуацию.

Напомним, что в Винницкой области общественный транспорт также останавливается во время воздушной тревоги.

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