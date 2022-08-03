В Винницкой области общественный транспорт во время воздушной тревоги должен будет останавливаться, а пассажиры – покинуть салон.

Как сообщают в Винницкой ОГА, "ГСЧС Украины разработала алгоритм действий для водителей общественного транспорта во время сигнала тревоги".

При этом ГСЧС в комментарии УП объяснила, что ведомство не принимало такого решения по всей Украине – это должны решать местные власти в каждом регионе отдельно.

В частности, в Винницкой области во время воздушной тревоги водитель общественного транспорта обязан:

Остановить транспорт в безопасном месте (на обочине дороги). Проинформировать пассажиров о сигнале. Вывести пассажиров из транспорта, при наличии маломобильных групп населения организовать с помощью пассажиров (кондуктора) их эвакуацию. Быстро, без паники занять место в ближайшем защитном сооружении (убежище, подвальном помещении, паркинге и т.п.). Если такого сооружения поблизости нет, спрятаться за бетонными плитами, бордюром, лечь в углублениях земли, сгруппироваться и закрыть голову руками.

Ранее подобное решение также приняли в Киеве. При этом метро, как и раньше, будет работать и во время тревоги, но только на подземных участках.

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