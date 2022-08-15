Столица Украины осталась без первой леди. После 25 лет брака и жизни на две страны пара официально заявила о расставании.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разводится со своей женой Натальей.

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - сообщил он в интервью "Бабелю".

Кличко добавил, что развод - "желание обеих сторон".

"У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - сказал мэр.

Ранее неоднократно "Страна" писала, что Виталий и Наталья Егорова (девичья фамилия супруги мэра, которую она оставила и после замужества) давно не вместе. По нашей информации, женщина ведет холостяцкий образ жизни в Германии и в столице Украины появлялась лишь в день голосования либо на значимых публичных мероприятиях.

Супруга боксера-чемпиона и мэра столицы Виталия Кличко живет фактически одна в огромном семейном особняке престижного района Гамбурга, Германия. Трое детей сейчас получают высшее образование в Англии. И приезжают проведать маму только на каникулах.

Наталья Кличко с детьми

Старший из братьев Кличко даже как-то признался, что видится с женой крайне редко. Но при этом она фигурирует в его декларации за 2020 год.

В последнее время Наталья активизировалась в социальных сетях. До войны она показывала свои беззаботные будни: много сториз про приготовление пищи и фото с йоги и медитации.

В соцсетях Наталья Кличко публиковала фото с йоги и приготовления блюд

Но после 24 февраля все больше пишет про свое участие во всевозможных благотворительных мероприятиях в поддержку Украины. Она выступает как посол доброй воли, амбассадор. Либо же как певица, чтобы собрать деньги в помощь нашей страны. Дает много интервью для немецких телеканалов и участвует в ток-шоу.

Жена Кличко вернулась к вокальной практике после не сложившейся карьеры сценической певицы. Но пока вышла только одна ее новая песня для благотворительных целей.

Иногда Наталья откровенничает с подписчиками, что особняк в престижном районе Гамбурга опустел и она готовит еду только для себя.

Иногда философствует.

"Когда тебе кажется, что выхода нет и ты не знаешь, какое решение принять, погрузись в тишину и успокой свой разум. В тишине слышен голос Души. Если на минутку затихнуть и посмотреть внутрь себя, то можно на ту или иную ситуацию посмотреть со стороны и почувствовать, как поступить правильно. И тогда это решение будет твоим, прочувствованным, а не навязанным", - пишет первая леди столицы.

Напомним, что Виталий и Наталья поженились в апреле 1997 года и в этом году они отметили серебряную свадьбу — 25 лет вместе. В браке у них родилось трое детей: Егор-Даниэль (22 года), Елизавета-Виктория (19 лет), Максим (17 лет).

Самому мэру неоднократно приписывали романы со столичными красотками, такими как певица и активистка движения FEMEN Анна Бостон и светской львицей Зоряной Вышинской.

Виталий Кличко с Зоряной Вышинской (слева) и Анной Бостон (справа)

Поговаривали, что последняя даже якобы родила ему внебрачного сына несколько лет назад. Такие слухи появились после того, как в сеть слили письма с электронного почтового ящика градоначальника. В подтверждение вместе с перепиской были опубликованы фото из личного архива мэра с девушкой на отдыхе.

Примечательно что женщины, которых молва связывает с Кличко-старшим, на одно лицо с его супругой.

Он выбирает один типаж: стройные брюнетки с точеными чертами лица.