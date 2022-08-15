Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разводится со своей женой Натальей.

Об этом он сообщил в интервью "Бабелю".

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, развод - это "желание обеих сторон".

"У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - сказал мэр.

Кличко женат с 1996 года. От брака с Натальей у него трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005).

Напомним, что ранее мы писали, что Виталий Кличко видится с женой пару раз в год и готовит сына к армии. Наталья Егорова (девичья фамилия супруги, которую она оставила и после свадьбы) живет в Германии, в двухэтажном особняке в престижном пригороде Гамбурга. Она занимается йогой и пробует себя в карьере певицы.

Год назад Кличко категорически отвергал слухи о разводе.

Также мы писали о том, как дочь мэра Кличко Елизавет-Виктория отметила свое 19-летие с мамой.