Сооснователь компании Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее короткого романа с Илоном Маском.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров", - сообщает издание.

В июне издание The New York Post информировало, что Сергей Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой. Это уже второй развод Брина.

Согласно судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь. Они просят суд установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить.

Брин подал на развод с Шэнахан в январе 2022 года.



По данным The Wall Street Journal, Брин предоставил 500 тысяч долларов компании Tesla во время финансового кризиса 2008 года, "когда компания изо всех сил пыталась увеличить производство". В свою очередь Маск в 2015 году подарил Брину внедорожник Tesla.

Адвокат Брина отказался давать комментарии по этому поводу. Сам Илон Маск также отказался от каких-либо комментариев.

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