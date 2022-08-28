В Киеве произошла поножовщина на остановке во время воздушной тревоги
В Киеве во время воздушной тревоги на остановке произошла поножовщина.
Инцидент случился перед выходными на улице Большой Васильковской в Печерском районе столицы, сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.
Все началось с того, что маршрутка, ехавшая в сторону центра города, вынуждено остановилась чтобы переждать воздушную тревогу.
В это время в салоне автобуса по какому-то мелочному поводу произошел конфликт между пассажирами-парнем и женщиной с ребенком.
Словесная перепалка между ними продолжилась на остановке пока пережидали воздушную тревогу и в итоге женщина попросила заступничества у мужчины, который стоял на этой же остановке.
По информации наших собеседников в патрульной полиции, парню не понравилось вмешательство третьего лица в его спор с женщиной.
Он достал из кармана складной нож и предложил мужчине идти своей дорогой.
Увидев нож, женщина с ребенком, которая и была причиной спора, с остановки быстро ретировалась.
В это время мужчина не испугался угрозы парня, достал из сумки свой нож, который носил для самообороны и предложил парню умерить свой пыл.
Однако такой жест парня только раззадорил и он набросился на оппонента, размахивая клинком.
В результате оба участников стычки попали в больницу с проникающими ножевыми ранениями, которые нанесли друг другу во время обоюдной драки.
Полиция начала расследование по ч.1 ст.121 УК Украины - причинение тяжких телесных повреждений.
Наказание за это тяжкое преступление серьезное - до 8 лет тюрьмы.
Ответственность за это преступление скорей всего будет нести зачинщик поножовщины-парень помоложе.
Однако его оппонент-мужчина постарше также может быть привлечен к ответственности, если в результате следствия выяснится, что он превысил меры необходимой обороны.
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