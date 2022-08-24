В самом центре Вашингтона, в непосредственной близости от Белого дома, произошла поножовщина. Неизвестный нанес ножевые ранения двум людям на платформе станции Метро-Сентер.

Об этом сообщает The Washington Post.

Прибывшие на место полицейские обнаружили раненных мужчину без сознания и женщину, жизнь которой вне опасности. Оба доставлены в ближайшую больницу.

Позже полиция округа Колумбия сообщила, что разыскивает мужчину с зеленой сумкой, в черных туфлях, темной рубашке с короткими рукавами и синих джинсах.

Напомним, что недавно в США скандального писателя Салмана Рушди ударили ножом в шею во время выступления прямо на сцене. За роман "Сатанинские стихи" (1988) духовный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал к убийству писателя.

Вскоре в США задержали и посадили под стражу молодого мужчину, напавшего на скандального писателя Салмана Рушди.

Также мы публиковали видео, как в США мужчина с ножом напал на кандидата в губернаторы Нью-Йорка во время митинга. Мужчина с ножом в руке подошел к республиканцу Ли Зельдину, когда тот говорил в микрофон. Политик схватил республиканца за руку, после чего подбежала охрана.