Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате инцидента 7 человек пострадали, двое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Среди раненых – шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Стрелок скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы как основная версия происшествия рассматривают произошедшее как теракт.

Как пишет The Jeruslaem Post, террорист начал стрелять в сторону автобуса, который выехал от Стены Плача в сторону города. Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Awful scenes from Jerusalem after a terror attack. Multiple people injured including a pregnant woman. The terrorist fled towards Silwan and has not yet been apprehended.



pic.twitter.com/47MB9PL0cc