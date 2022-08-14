Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате инцидента 7 человек пострадали, двое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Среди раненых – шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Стрелок скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы как основная версия происшествия рассматривают произошедшее как теракт.

Как пишет The Jeruslaem Post, террорист начал стрелять в сторону автобуса, который выехал от Стены Плача в сторону города. Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Awful scenes from Jerusalem after a terror attack. Multiple people injured including a pregnant woman. The terrorist fled towards Silwan and has not yet been apprehended.



pic.twitter.com/47MB9PL0cc August 13, 2022

В полиции Израиля заявили, что на место оперативно прибыло большое количество патрулей, сразу начавших охрану района, расследование происшествия и розыск подозреваемого. Полиция перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район и на площадь у Стены Плача, правоохранители также вошли в соседний район Сильван и задействовали вертолеты для поиска стрелка.

"Силы безопасности работают над поимкой террориста и не остановятся, пока он не будет пойман. Каждый, кто попытается причинить нам вред, заплатит цену за причинение вреда гражданскому населению", – заявил премьер Израиля Яир Лапид.

Около 8:00 стрелка задержали. Как пишет newsru.co.il, у стрелявшего мог быть сообщник. Пресс-служба полиции передает, что террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.

По данным журналистов, террориста задержали в районе Сильван (Силуан, Шилоах).

Террористом оказался 25-летний араб Амир Сидави, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима. Он с оружием приехал на такси в участок полиции и сдался. Таксист рассказал, что подобрал подозреваемого возле госпиталя Шаарей Цедек, результаты будут переданы в минобороны.

Как писала "Страна", в апреле на Храмовой горе в Иерусалиме подрались палестинцы с евреями, которые праздновали Песах и Рамадан.

Также "Страна" писала, как украинская беженка выиграла марафон в Иерусалиме.