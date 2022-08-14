В Иерусалиме у Стены Плача мужчина расстрелял автобус, 7 человек ранены, двое в реанимации. Стрелка задержали
Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате инцидента 7 человек пострадали, двое получили серьезные ранения.
Об этом сообщает Times of Israel.
Среди раненых – шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Стрелок скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы как основная версия происшествия рассматривают произошедшее как теракт.
Как пишет The Jeruslaem Post, террорист начал стрелять в сторону автобуса, который выехал от Стены Плача в сторону города. Среди раненых была беременная женщина, которой пришлось сделать кесарево сечение – ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.
Awful scenes from Jerusalem after a terror attack. Multiple people injured including a pregnant woman. The terrorist fled towards Silwan and has not yet been apprehended.
pic.twitter.com/47MB9PL0cc— Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) August 13, 2022
В полиции Израиля заявили, что на место оперативно прибыло большое количество патрулей, сразу начавших охрану района, расследование происшествия и розыск подозреваемого. Полиция перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район и на площадь у Стены Плача, правоохранители также вошли в соседний район Сильван и задействовали вертолеты для поиска стрелка.
"Силы безопасности работают над поимкой террориста и не остановятся, пока он не будет пойман. Каждый, кто попытается причинить нам вред, заплатит цену за причинение вреда гражданскому населению", – заявил премьер Израиля Яир Лапид.
Около 8:00 стрелка задержали. Как пишет newsru.co.il, у стрелявшего мог быть сообщник. Пресс-служба полиции передает, что террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.
По данным журналистов, террориста задержали в районе Сильван (Силуан, Шилоах).
Террористом оказался 25-летний араб Амир Сидави, гражданин Израиля, житель восточных районов Иерусалима. Он с оружием приехал на такси в участок полиции и сдался. Таксист рассказал, что подобрал подозреваемого возле госпиталя Шаарей Цедек, результаты будут переданы в минобороны.
Как писала "Страна", в апреле на Храмовой горе в Иерусалиме подрались палестинцы с евреями, которые праздновали Песах и Рамадан.
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