Данные о состоянии украинской экономики демонстрируют тревожную тенденцию. Резко замедляются темпы роста, а в последнем квартале прошлого года экономика вообще ушла "в минус".

После глубокого спада в 2022 году в 2023-м экономика Украины показала рост на 5,5%. Ожидания на 2024 год также были вполне оптимистическими. В правительстве ждали рост более 4%. Тем более, что основания на это надеяться были – с осени 2023 года возобновилось судоходство в украинские порты, что разблокировало экспорт. Кроме того, правительство заявляло о планах по наращиванию производства оружия, сообщалось о резком увеличении выпуска дронов.

Однако в итоге темпы роста оказались значительно меньшими. По итогам 2024 года они составили 2,9%, причем в последнем квартале был даже небольшой спад в 0,1%.

В новом году темпы роста ВВП еще меньше. За первые два месяца они составили всего 1,1%.

При этом ускоряется инфляция. По данным Нацбанка, в феврале потребительская инфляция выросла до 13,4%, в марте же она и вовсе превысила 14%. Реальный рост цен на потребительскую корзину, который уже почувствовали большинство граждан еще больший - свыше 20%.

Экономисты говорят, что страна находится в шаге от стагфляции – самого опасного состояния экономики, которое соединяет в себя экономический спад и высокую инфляцию.

Эксперты называют несколько ключевых причин "проседания" украинской экономики.

Первая – исчерпание эффекта низкой базы для сравнения. К концу 2022 года были освобождены значительные территории в Херсонской и Харьковской областях. А еще весной россияне ушли с больших территорий в Киевской, Сумской и Черниговской областях. В 2023 году на всех этих территориях уже работали предприятия, собирался урожай. Да и в целом бизнес худо-бедно адаптировался к военному времени. Тем более, что таких мощных обстрелов энергетики как в конце 2022 года в 2023-м уже не было. Но в последующем крупные территории не освобождались. И фактор низкой базы в 2024-м году постепенно сходил на нет.

Вторая – ухудшения ситуации на фронте, усиление обстрелов энергетики и прочих промышленных объектов, потеря значительных территорий в Донецкой области и продвижение там российских войск, что привело, например, к остановке добычи угля на крупнейшей шахте Украины "Красноармейская-Западная" близ Покровска, к которой подошел фронт.

Третье – более низкий урожай зерновых из-за засухи.

Четвертое – спад в строительстве из-за падения спроса на жилье.

Пятое – продолжающийся отток людей за границу, а также нежелание частных инвесторов вкладывать деньги в экономику из-за военных рисков, произвола силовых структур и высокого уровня коррупции. Инвестиции по-прежнему идут лишь в военное производство и некоторые другие сферы, где есть госзаказ, но общую картину это не исправляет.

Шестое - крайне тяжелое положение на рынке труда из-за активизации мобилизации, когда значительная часть мужчин просто прячется по домам и не ходит на работу, либо старается всеми правдами и неправдами покинуть страну. Последний фактор во-многом обусловлен провалом кампании по бронированию, которое дается очень выборочно, нередко сопровождается вымогательством чиновников и не является гарантией сохранить работников.

Что будет дальше происходить с украинской экономикой зависит, в первую очередь, от двух главных факторов. Первый - сколько еще продлится война и в чью пользу будут на фронте развиваться события.

Второе - от состояние дел в мировой экономике, которая сейчас входит в эпоху "великих потрясений" после введения Трампом пошлин.

Безусловно, это скажется и на Украине. Если оправдаются прогнозы о вхождение глобального рынка в состоянии рецессии, то это приведет у уменьшению спроса и цен на многие товары украинского экспорта (в первую очередь - сырьевые). Отчасти это будет компенсировано тем, что подешевеют энергоносители, которые Украина импортирует. Также, если страны начнут вводить против США зеркальные пошлины, то украинская аграрная продукция (в первую очередь - кукуруза) может заменить на их рынках американских конкурентов. Однако резко усугубить ситуацию для Украины и "перебить" потенциальные возможности могут геополитические риски - углубления раскола внутри Запада между США и ЕС, нарастание из-за этого экономических проблем в Евросоюзе (основной донор украинского бюджета и главный рынок сбыта для украинских товаров).

Если же происходящие катаклизмы, по итогу, приведут к краху глобального рынка и разделению мира на отдельные региональные рынки, закрытые друг от друга пошлинами и другими торговыми барьерами, то тогда для Украины будет все зависеть от того, сможет ли страна вписаться в один из этих рынков и на каких условиях.

Подробнее о ситуации в экономике Украины и ее перспективах читайте в статье "Страны".

Цены растут, экономика "вышла на пределы"

По данным Нацбанка, в прошлом году украинская экономика, хоть и росла, но более низкими темпами, чем прогнозировали ранее - плюс 2,9% вместо ожидаемых 3,4%. Как отметили в НБУ, замедление темпов роста произошло из-за ухудшения ситуации с безопасностью, дефицита электроэнергии и низкого урожая. В четвертом квартале прошлого года ВВП обвалился на 0,1% из-за существенного сокращения показателей сельского хозяйства (минус 30,3%, по сравнению с предыдущим годом).

Экспорт товаров в минувшем году увеличился на 10,3% (главная заслуга в том - восстановление работы морского коридора), а импорт - на 7,7%.

Ситуацию в экономике немного вытянуло увеличение частного потребления - расходы домохозяйств в прошлом году выросли на 6,8%, что эксперты пояснили ростом зарплат.

С начала этого года негативные тенденции в украинской экономике пошли в рост. За первые два месяца 2025 года ВВП страны вырос всего на 1,1%. Это более чем втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в стране разгоняется инфляция. В недавнем инфляционном отчете Нацбанка за апрель 2025 года отмечается, что потребительская инфляция выросла до 13,4%. Основные причины - удорожание сырых и обработанных продуктов из-за низкого прошлогоднего урожая и высоких производственных затрат бизнеса. Последние связаны с необходимостью увеличивать зарплаты и ростом цен на энергоносители. Что касается урожая, то в прошлом году он действительно был ниже из-за засухи. В некоторых сегментах ситуация достигла критической. Например, в конце прошлого года останавливало работу сразу несколько крупных маслоэкстракционных заводов - не хватало сырья.

Данных о потребительской инфляции за март этого года пока нет, но, как отмечает Нацбанк, рост цен продолжается. В частности, ускорился рост цен на яйца (к Пасхе ожидается еще плюс 10%), хлеб, овощи.

Бьет рекорды промышленная инфляция (это цены от производителей, которые со временем отражаются и на потребительском рынке). В марте этого года, по данным НБУ, темпы ее роста ускорились до 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины - ускорение темпов подорожания электроэнергии и газа (плюс 65% к прошлому году) и повышение тарифа на транспортировку газа.

"Это, вероятно, отразится на дальнейшем росте потребительских цен из-за вторичных эффектов", - прогнозируют в Нацбанке.

То есть инфляция, скорее всего, и дальше будет расти, а вот реальные темпы экономики могут еще больше замедлиться.

Экономический советник Киевского форума безопасности Вячеслав Бутко отмечает, что практически незамеченным осталось завуалированное признание Нацбанком отсутствия перспектив роста экономики. В последнем инфляционном отчете НБУ констатирует: "В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю. Количество производственных мощностей сократилось из-за разрушений и потери территорий".

Если говорить проще, "потенциальный ВВП" - это полностью загруженные производственные мощности и полная занятость.

Таким образом, по мнению Бутко, фраза "разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю" означает, что потенциал роста экономики Украины почти не просматривается - ВВП либо вплотную приблизился к потенциально возможному уровню, либо уже достиг его.

Бутко подсчитал, что за 2022-2024 годы ВВП Украины просел, относительно довоенного 2021 года, на 22%.

В этом году, согласно недавнему прогнозу МВФ, украинская экономика вырастет всего на 2-3%, а в 2026 году динамика замедлится еще на 0,8%. По мнению аналитиков МВФ, на ситуацию влияют неблагоприятные факторы, связанные с ограничениями на рынке труда, повреждениями энергетической инфраструктуры, и продолжением войны.

Остановка строек, провал по зерну и руде, работники прячутся по домам

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, большинство секторов украинской экономики заметно притормозились, что в итоге и вылилось в замедление темпов роста ВВП.

Например, строительная отрасль, которая ранее делала весомый вклад в рост внутреннего валового продукта, за годы войны, фактически стала "тенью самой себя". В 2022 году рынок рухнул на 65%, в 2023 году немного вырос (на 25%), но при этом все равно остался в минусе по сравнению с довоенным периодом на 56%.

В прошлом году рост индекса строительной продукции составил всего 16% (то есть отрасль вышла на показатель минус 49% к 2021 году). За январь-февраль 2025 года в стране официально дан старт всего около 390 новым проектам, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что основных проблем две. Во-первых, крайне низкий спрос на жилье (его обеспечивают разве что покупатели по государственным программам "еОселя" и "еВидновлення". Во-вторых, нет оборотных средств и некому работать. При этом цены на первичку растут, что связано с удорожанием стройматериалов и увеличением зарплат.

Отметим, что в последние пару месяцев спрос на жилье несколько вырос на волне слухов о скором окончании войны. Однако, если война продолжится, то новый спад практически неизбежен.

Непростая ситуация также в металлургии. А это, напомним, одна из основных статей поступления валютной выручки в страну.

Из-за приближения линии фронта остановилась единственная шахта Украины, которая добывает коксующийся уголь – шахтоуправление "Покровское". Помимо того, что остановка такого крупного предприятия это само по себе минус для промпроизводства в масштабах всей страны, это еще означает большие проблемы для металлургии, которая потребляет кокс.

Кроме того, потенциально назревают проблемы и с железной рудой.

Как пишет известный инвестбанкир, партнер-основатель компании FinPoint Сергей Будкин, в ближайшее время цены на этот товар (один из основных в украинском экспорте) могут упасть.

"События 2025 года могут сделать экспорт руды экономически невыгодным очень и очень надолго. Дело в том, что в конце 2025 года в Симанду (это в Гвинее, в Африке) запускается самый большой в мире карьер по добыче железной руды, который строился более 25 лет консорциумом из австралийско-британской Rio Tinto и китайской Chinalco", – сообщил он.

По словам Будкина, Симанду через тридцать месяцев после запуска должна выйти на проектную мощность в 90 миллионов тонн руды, то есть один карьер будет производить примерно в три раза больше, чем вся Украина.

"Это все будет происходить на фоне ожидаемого снижения спроса на железную руду в Китае, где государство все меньше и меньше заинтересовано в дальнейшем строительстве бесконечных жилых кварталов, потому что уже построенные некому продавать, а строительство – главный фактор формирования спроса на сталь", – добавил Будкин.

Поэтому, по его словам, прогнозы цены на железную руду на 2026-2027 годы и дальше достаточно неутешительны.

"Австралийские аналитики соревнуются в том, чей прогноз будет самым пессимистичным, однако консенсус сейчас выглядит примерно так: цена на железную руду упадет до 85 долларов за тонну в конце 2025 года, после того - до среднего значения в 80-82 долларов за тонну в 2026-м и будет держаться на этом уровне", – рассказал он.

И такое падение цены фактически сделает убыточной добычу руды в Украине.

"Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения Украины. Вы добыли тонну железной руды, например, на Полтавском ГОКе. Себестоимость добычи, по последним данным Ferrexpo, составляет 76,5 долларов за тонну окатышей с содержанием железа в 65%. Стоимость таких окатышей чуть выше стандартной руды с содержанием железа в 62% и сегодня составляет 116,5 долларов за тонну. ПГОК грузит свои окатыши на вагоны "Укрзализныци", платит 5 долларов за тонну УЗ за транспортировку в Одессу/Черноморск. Там платит еще 5 долларов за тонну за перегрузку в порту из железнодорожного вагона на судно и после того платит еще 30 долларов (до войны было 20 долларов, но сейчас ставки фрахта из Одессы в Китай в связи с войной повысились в среднем в полтора раза) за то, чтобы окатыши доехали в Китай. То есть ПГОК продает в Китай окатыши, цена которым сегодня 116,5 долларов в порту Тяньцзинь, и зарабатывает на этом ровно 116,5 долларов минус себестоимость 76,5, минус "Укрзализныця" 5, минус порт 5, минус фрахт 30... Равняется... Равняется... Нулю равно", – написал Будкин, но уточнил, что "в этой арифметике есть один резерв – если будет любое постоянное прекращение огня, стоимость фрахта может вернуться к предвоенным показателям в 20 долларов на тонне, и ПГОК будет прибыльным".

"Однако неизвестно, когда будет такое прекращение огня, и будет ли оно устойчивым, а вот цены на железную руду будут точно падать следующие несколько лет и экономика добычи железной руды в Украине точно не будет улучшаться. При 85 долларах за тонну стандартной руды продукция ПГОК будет продаваться примерно за 92-93 доллара, то есть даже при постоянном прекращении огня и уменьшении ставок фрахта из Украины до 20 долларов за тонну ПГОК будет работать в убыток", – добавил он.

Не в лучшей ситуации находится и агросектор, генерирующий львиную долю валютной выручки. По данным Минагрополитики, в прошлом году урожай зерновых составил 55 млн тонн, что на 12% меньше, чем в предыдущем сезоне. Экспорт агропродукции за неполный 2024 год составил 20,5 млрд долларов, уменьшившись относительно показателей 2023 года на 18%.

В июне этого года в ЕС должны определиться относительно квот на экспорт отдельных украинских продуктов и в целом по льготам для нашего экспорта. Но, учитывая настроения местных фермеров, новые условия вряд ли будут для нас выгодными.

Единственная надежда в этом году - на рост урожая. Он может составить 60 млн тонн при благоприятных погодных условиях. Но опять-таки, непонятно, какими будут экспортные цены. С учетом разворачивающихся масштабных мировых торговых войн и угрозы глобальной рецессии, сырьевые продукты могут подешеветь в первую очередь.

"В целом промышленность страдает от нехватки работников, низкого уровня инвестиций, увеличения операционных расходов при снижении уровня заказов", - говорит Шевчишин.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук отмечает, что замедление темпов роста экономики в немалой степени связано с "дикой мобилизацией", заставляющей многих мужчин увольняться с работы, прятаться по домам и до минимума сокращать траты.

"Это реально страшный факт, и его не видят разве только выпускники Трускавецкой академии народного хозяйства. Нужно было давать автоматическую бронь 100% всем, кто работал на предприятиях со штатом от 50-60 человек, хотя бы на полгода. Затем дать еще полгода на прохождение ВВК и постановки на учет. Со временем можно было бы уменьшить процент бронирования со 100% до 50%. Но столько людей и не нужно в армии. Теперь же они прячутся по домам, семьи уменьшили траты, потому что упали доходы", - говорит Барсук.

"Чтобы вы ни делали, получается только хуже"

По мнению Шевчишина, такая ситуация в экономике с каждым днем приближает ее к стагфляции. По факту, можно даже говорить о ее начале.

Кущ говорит, что формально стагфляции в Украине пока нет, поскольку для "констатации" факта ее начала необходимо сочетание высокий инфляции и падения ВВП. Инфляция у нас действительно высокая, но вот ВВП, хоть и медленными темпами, но все же продолжает расти.

Правда, во многом этот рост обеспечивает низкая сравнительная база по сравнению с провальным 2022 годом.

"Например, выпускали один трактор, а стали два, уже есть рост. Но со временем эффект низкой сравнительной базы затухает, что, как мы можем наблюдать на примере украинской экономике происходит со скоростью примерно в 1,5 раза в год - сначала был рост более 5%, потом 3%, в этом году ожидается до 2% и так далее", - отмечает Кущ.

По его мнению, переход украинской экономики к стагфляции - дело времени. Ускорить его может, например, неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках (формирование которой могут подтолкнуть начавшиеся торговые войны), ухудшение ситуации на фронте и т.д. Ситуация может развиваться по нарастающей - снижение темпов производства, увеличение безработицы, галопирующий рост цен.

"Стагфляция - это спираль смерти для экономики. Гасить ее нужно инвестициями, но в условиях войны у нас их фактически нет, а соответствующие государственные вливания сдерживает бюджетный дефицит. Включить эмиссионный источник государство также не может, так как это еще больше разгонит инфляцию. То есть, чтобы вы ни делали, получается только хуже - классический экономический цуцванг", - подытожил Кущ.

Но оптимистические варианты еще есть. Например, в случае скорого окончания войны и начала масштабного восстановления страны экономика может быстро перезагрузиться.

Однако, сейчас появился фактор нарастающей турбулентности в мировой экономике на фоне введения Трампом огромных пошлин.

Влияние на Украину этих процессов, естественно, будет, хотя и разноплановое.

С одной стороны, замедление мировой экономики (или, тем более, ее спад) неизбежно отразится на спрос и на цены на украинский экспорт. Особенно сырьевой.

С другой стороны, могут упасть цены на энергоносители, что Украине будет в плюс. Кроме того, у украинских производителей есть перспективы заместить американскую продукцию на рынке продовольствия.

Как отмечают аналитики Barva Invest, США является для Украины конкурентом на мировом рынке зерновых и масличных культур. Поэтому, если против США другие страны введут зеркальные пошлины (Китай это уже сделал) для Украины открываются возможности для роста продаж сельхозпродукции.

"ЕС, Австралия и Китай наиболее вероятно это будут делать (вводить зеркальные пошлины - Ред.), что открывает для Украины стратегические возможности там, где мы напрямую конкурируем со США. Прежде всего, это рынок кукурузы, сои и пшеницы, более опосредованно - рапса, подсолнечного масла и ячменя", - пишут аналитики Barva Invest.

Однако все потенциальные возможности для Украины могут перекрыть геополитические риски - углубление раскола внутри Запада между США и ЕС, нарастание из-за этого экономических проблем в Евросоюзе (основной донор украинского бюджета и главный рынок сбыта для украинских товаров).

Если же происходящие катаклизмы по итогу приведут к краху глобального рынка и к разделению мира на отдельные региональные рынки, закрытые друг от друга пошлинами и другими торговыми барьерами, то тогда для Украины будет все зависеть от того, сможет ли страна вписаться в один из этих рынков и на каких условиях.