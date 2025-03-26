Стоимость продуктовой корзины в Украине за год выросла на 25-30%. Больше всего подорожали фрукты, овощи и молочные продукты.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, приведенные в инфографике "Новости. Live".

В составе базовой корзины находятся хлеб, молоко, куриное филе, говядина, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца.

Уточняется, что больше всего подорожание затронуло фрукты, овощи и молочные продукты. Так, цены на яблоки выросли за год на 106,4% - с 20,49 грн до 42,31 грн за килограмм. В то же время картофель и молоко подорожали более чем на 30%. Согласно прогнозам, в марте цены на молочные продукты могут снизиться на 2,5-5% из-за увеличения производства.

Меньше всего цены поднялись на репчатый лук - на 1,4% - с 16,27 грн до 16,50 грн за килограмм.

Ранее мы писали, что потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении. При этом в декабре она составляла 12%, а в январе 12,9%. Больше всего за месяц подорожали яйца.

А в конце января в Украине рекордно подорожала капуста. Отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах поднялись до 34-40 грн/кг в зависимости от качества и объемов продукции.