Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении. При этом в декабре она составляла 12%, а в январе 12,9%.

Такие данные приводит Госстат.

Как сообщает служба статистики, ускорение инфляции обусловлено летне-осенней засухой и ростом производственных затрат.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 1,2%, а за год - на 15,2%. Больше всего за год подорожали сливочное масло (на 32,2%), подсолнечное масло (на 31,1%) и овощи (на 29,4%). Больше всего за месяц подорожали яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%), а сахар подешевел на 0,4%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали за год на 19,3%. Стоимость предметов домашнего обихода и бытовой техники выросли на 2,0%.

Ранее мы рассказывали, что за 2024 год инфляция национальной валюты Украины составила 12%. Это более чем в два раза хуже по сравнению со снижением покупательной способности гривны, наблюдаемым в 2023 году, когда инфляция была на уровне 5,1%.

Напомним, из-за роста инфляции Нацбанк на прошлой неделе был вынужден поднять учетную ставку до 15,5%.