В Украине рекордно выросли цены на капусту.

Об этом пишет аналитический портал EastFruit.

По состоянию на среду, 29 января, отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах поднялись до 34-40 грн/кг в зависимости от качества и объемов продукции.

Таким образом, сейчас популярный овощ предлагают в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты называют цены рекордными, отмечая, что капуста возглавила рейтинг с самыми высокими ценами среди всех позиций борщевого набора в Украине.

Ранее в Госстате сообщали, что за 2024 год в Украине больше всего подорожали электроэнергия и овощи.

Также в ассоциации пекарей говорили, что хлеб в Украине подорожает на 10-20%, иначе возникнет его дефицит.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине рекордно растут цены и чего ждать дальше.

Война в Украине идет 1071-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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