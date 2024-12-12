В Украине под конец года резко ускорилась инфляция.

По данным Госстата, в ноябре потребительская инфляция, в сравнении с октябрем (то есть, всего за месяц), составила 1,9%, а с начала года - 10,4%. А в годовом измерении (ноябрь этого года к ноябрю прошлого) - 11,2%. Это выше, чем прогноз НБУ, который ожидал 9,7%. Даже это было в 1,9 раза больше, чем в прошлом году (в 2023 году инфляция составила 5,1%). Но в реальности как видим, инфляция однозначно будет больше 10%. А, скорее всего, и больше 11%.

"Локомотивом" разгона инфляционных процессов в стране стала еда. По данным Госстата, в ноябре цены на продукты питания выросли на 4%, по сравнению с предыдущим месяцем и на рекордные 14,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые продукты подорожали еще больше.

Но дорожает не только еда. Скажем, коммуналка, несмотря на "замороженные" тарифы, за год выросла в цене на 16,1%, а медуслуги - на 10,4%. Ценник на лекарства взлетел более чем на 10%, на амбулаторные услуги - на 13,1%. Транспортные услуги стали дороже на 7,2%, рестораны и отели - на 11,5% и т.д.

Разбирались, почему в Украине все дорожает, и что будет с ценами дальше.

Засуха, доллар и блекауты

"Инфляционные" тучи стали сгущаться над Украиной еще летом. В июле Нацбанк пересмотрел свои предыдущие прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 годы, ухудшив их на 0,3 и 0,6 процентных пунктов (до 8,5% и 6,6% соотвественно).

Тогда это пояснили увеличением затрат бизнеса на электроэнергию и оплату труда, а также рядом других факторов - повышением акцизов (на топливо, алкоголь и сигареты) и "исчерпанием эффектов существенных прошлогодних урожаев" из-за летней засухи.

В октябре, уже после того, как урожай был собран (по некоторым культурам действительно было снижение, скажем, кукурузы собрали меньше, чем в прошлом году почти на 80 млн тонн), НБУ снова ухудшил инфляционный прогноз. На этот год - до 9,7% (то есть, минус 1,2% к пессимистичному июльскому прогнозу), на 2025 -й - до 6,9%. И только в 2026 году инфляция может вернуться к "целевому показателю" в 5%, - заявляли еще недавно в Нацбанке.

Но в последнем комментарии по инфляции, который появился 12 декабря, НБУ признал, что в ноябре потребительская инфляция ускорилась в годовом измерении до 11,2% с 9,7% в октябре.

"Фактически темпы роста цен превысили траекторию прогноза, публикованного в инфляционном отчете за октябрь 2024 года", - констатируют в Нацбанке.

Экономист Данил Монин считает, что, по итогам этого года, инфляция составит не менее 12%.

"Еще в октябре ожидания были куда лучше. Рассчитывал, что инфляция будет ускорятся постепенно - на 1% в месяц, а не на 2% и больше, как оказалось в реальности", - говорит он.

По мнению Монина, инфляцию разгоняет рост курса доллара (плюс 10%) и проблемы с электроэнергией (отключения плюс подорожание для бизнеса почти вдвое за последние 2 года). Дополнительно сыграл также зарплатный фактор - многие компании из-за нехватки рабочей силы вынуждены поднимать зарплаты.

В НБУ перечислили следующие причины ускорения инфляции:

Ускорение подорожания продуктов питания. "Меньшие, чем ожидалось, урожаи отдельных сельхозкультур спровоцировали сокращение их предложения и удорожание сырья для пищевой промышленности. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административно регулируемые цены", - поясняется в комментарии НБУ.

Усиление фундаментального инфляционного давления также усилилось больше, чем ожидалось - базовая инфляция выросла с 8,3% в октябре до 9,3% в ноябре. Такую динамику в Нацбанке пояснили быстрым подорожанием обработанных продуктов питания (на 12,5% в годовом измерении) из-за дорогого сырья и роста затрат бизнеса, связанных с энергообеспечением и оплатой труда.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился до 15,7%. Летняя засуха повлияла на урожай многих культур и их качество. Особенно это касается овощей и фруктов. Плюс - выросли производственные затраты на электроэнергию.

Увеличение стоимости сырья, кормов и производственных затрат повлияло на цены на муку, крупы, молоко, яйца, мясо, - говорится в комментарии НБУ.

Быстрее дорожают некоторые импортные товары, в частности, кофе, чай, шоколад, морепродукты. Отметим, то тому же кофе или шоколаду это мировая тенденция - фьючерсы на кофе и какао-бобы на мировых биржах рекордно выросли.

Высокий экспортный спрос на отдельные украинские товары, в частности, подсолнечное и сливочное масло. На мировых рынках эта продукция тоже подорожала

По промтоварам ускорение цен (на 3,6%) в Нацбанке пояснили курсовым факторов в предыдущие периоды. Это также повлияло на не такое быстрое снижение цен на одежду и обувь, как наблюдалось до этого.

Рост стоимости услуг также ускорился до 11,2% в годовом измерении. Более стремительно, по оценке НБУ, дорожали финансовые услуги, услуги связи, образования, культуры, ресторанов и отелей. При этом притормозилось подорожание транспортных услуг, страхования, эксплуатации собственных транспортных средств.

Цены на табак и алкоголь растут под давлением валютного фактора, плюс - активизировалась борьба с теневой продукцией (следовательно, уменьшилось предложение алкоголя и табака "без акцизных марок" и по более привлекательным ценам - Ред. ). Повышение с 1 января 2025 года акцизов на табачные изделия может мотивировать производителей и импортеров заблаговременно поднимать цены, - отметили в Нацбанке.

). Повышение с 1 января 2025 года акцизов на табачные изделия может мотивировать производителей и импортеров заблаговременно поднимать цены, - отметили в Нацбанке. Ускорился рост цен на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование.

При этом подорожание автомобильного топлива притормозилось до 0,6% в годовом измерении, что в НБУ связывают со "сдержанным" спросом на фоне большого преддложения и нисходящей динамике мировых цен на нефть.

Разберем эти факторы и их "вклад" в общее повышение цен более подробно.

Почему еда стала "золотой"

Основной "вклад" в разгон инфляции в Украине вносят продукты питания.

По данным Госстата, в ноябре цены на них выросли на рекордные 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 4% всего за месяц - по сравнению с октябрем.

Отметим, что и в октябре цены на еду росли. Тогда они увеличились на 3,3%, по сравнению с сентябрем, и на 10,9% в годовом измерении. Для сравнения: в сентябре рост цен составил 1,8% за месяц, и 8,5% за год, в августе - 0,9% и 5,9% соотвественно. А за месяц до этой "ценовой гонки", в июле, на продуктовом рынке, наоборот, было затишье - еда за месяц подешевела на 0,8%, а в годовом измерении рост цен составил всего 0,9%.

То есть, маховик подорожания включился с осени, и с каждым месяцев он раскручивается все больше. Вопрос - почему?

По данным Госстата, в ноябре в Украине дорожали практически все продукты питания.

К примеру, цены на хлеб за месяц выросли на 2,2% (за год - на 15,8%), макароны - на 1,7% (за год - на 8,6%), молоко - на 5,6% (в годовом измерении - плюс 16,6%), сыр и творог - на 3,7% (за год - на 14,6%), сливочное масло - на 5,2 % (за год - на 30,7%), подсолнечное масло - на 5% (за год - на 12,5%).

Но лидерами по подорожанию в ноябре стали яйца и овощи. Первые взлетели в цене на 54,6% всего за месяц. Но так как летом ценники на яйца были низкие, то в годовом измерении этот продукт прибавил в стоимости "всего" 30,6%.

Овощи стали дороже за месяц на 13,7%. Впрочем, если сравнивать с прошлым годом, рост цен просто космический - плюс 62,9%.

Причины подорожания по каждому продукту свои.

Скажем, во Всеукраинской ассоциации пекарей рост цен на хлеб поясняют сильным удорожанием муки. Если еще весной этого года они закупали муку по 8 гривен за килограмм, то сейчас - по 12-15 гривен. Ценники растут под влиянием двух факторов. С одной стороны - снижение урожая продовольственной пшеницы и ее ускоренный экспорт (пекари даже отказались подписывать меморандум с Кабмином и экспортерами из-за разногласий в вопросе лимитов на отгрузки продовольственного зерна).

С другой - рост расходов мукомолов на производственные процессы из-за перебоев с электроэнергией.

У самих пекарей увеличение расходов "на энергию" тоже есть. Несмотря на то, что хлебозаводы считаются критической инфраструктурой, свет им тоже выключают. При этом, как пояснили "Стране" на одном из предприятий, если не будет генераторов или других источников "своей" электроэнергии, замес в силу технологических причин можно просто выбрасывать.

Кроме того, хлебопеки вынуждены повышать зарплаты. На предприятиях они традиционно невысокие и не дотягивают до средний по стране (по многим специальностям составляют 15-18 тысяч), что привело к оттоку людей. Свою лепту в этот процесс вносит мобилизация. Пекари рассказывают, что были случаи, когда их водителям вручали повестки прямо во время доставки хлеба в военные части.

Еще с лета пекари начали переговоры с торговыми сетями о "переоценке" хлеба, после чего цены в магазинах пошли вверх. На ноябрь, как рассказывали в ВАП, планировалось повышение цен на хлеб на 10-15%. Но, как видим из отчета Госстата, в реальности ценники выросли всего на 2,2%. Это значит, что подорожание может быть еще и в декабре.

По макаронам причина подорожания схожая. Как говорит нам руководитель концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, главный фактор - подорожание муки в 1,5 раза. Плюс - проблемы с электроэнергией и рост зарплат.

Молочка дорожает, главным образом, из-за сырья. Еще с лета ценники на молоко постоянно растут. Одна из причин - В Украине продолжает сокращаться поголовье коров. По данным Ассоциации производителей молока, на 1 ноября молочное стадо составило 1,233 тысячи, что меньше, чем в октябре на 9,6 тысяч голов. Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то поголовье коров сократилось на 7% или почти 88 тысяч голов. При этом в частных домохозяйствах вырезание скота приобрело просто таки катастрофические масштабы - минус 81,9 тысячи или 10% за год.

Как результат, на начало ноября закупочные ценники на молоко экстра -класса составили 18,95 гривен без НДС, а это на 1,25 грн больше, чем месяцев ранее. Молоко высшего класса подорожало за месяц на 1,7 гривен (до 18,4 грн), первого класса - на 1,5 грн (до 16.7 грн).

По готовой продукции Ассоциация производителей молока дает такой расклад:

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% за месяц подорожало на 8% - до 55,04 грн за литр.

Кефир 2,5% прибавил в цене 4,6% (до 64,81 грн).

Сметана 15% стоит 156,79 грн/кг, что на 4,6% больше, чем месяцем ранее.

Литр йогурта обойдется в среднем в 101,86 грн, это на 7% больше, чем месяцем ранее.

Творог жирностью 9% продается по 257,1 грн/кг, это на 2,2% выше, чем месяцем ранее.

Сливочное масло 73% стоит в среднем 518,3 грн/кг, что на 2,2% больше, чем месяц назад. Но некоторые ТМ масла уже продаются по 630 гривен за кило.

Сыр "Голландский" жирностью 50% предлагается почти по 500 гривен за килограмм, но есть и более высокие ценники - 701,3 грн.

Больше всего за год подорожал сыр "Моцарелла" отечественного производства - плюс 39% (до 526,9 грн/кг). Для сравнения: импортная моцарелла за этот же период выросла в цене на 23% - до 610 грн/кг.

Как заявили в Ассоциации, подорожание молочки уже привело к тому, что многие потребители начали от нее отказываться, а производители сокращают отгрузки готовой продукции на внутренний рынок.

Что касается яиц, то там сработала "ценовая пружина". Весной и летом яйца в Украине были дешевыми из-за ограничений экспорта и высокой конкуренции на внутреннем рынке. Между тем, себестоимость производства росла. Как отметил глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, с июня цены на корма выросли, минимум, на 50%.

Птицеводство - это, главным образом, корма. А у нас кукурузы собрали на 80 млн тонн меньше, ценники на комбикорм очень высокие, - добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Себестоимость картошки - 5 гривен за кило, а продают - по 30"

Что касается овощей, то резкое увеличение их стоимости подтолкнуло сокращение урожай из-за засухи, подорожание импорта вследствие роста курса доллара, а также проблемы с хранением.

Поэтому, к примеру, картофель сейчас беспрецедентно дорогой - ценники доходят до 35 гривен за килограмм. Всего за месяц он подорожал на 4 гривни, а, по сравнению с прошлым годом - почти в 1,5 раза.

Морковь в Украине, по данным профильной площадки EastFruit, стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем годом ранее. Это связано с резким снижением урожая из-за летней засухи, - говорят аналитики. Ценники на белокочанную капусту вообще взлетели, по сравнению с прошлогодними, втрое (до 25-30 грн).

Из-за засухи многие хозяйства этим летом вынуждены были увеличить затраты на полив, что сильно увеличило себестоимость.

Впрочем, как говорит руководитель Ассоциации гречки, агроном Сергей Громовый, дело "не только в экономике".

"Я сам выращивал картофель, и знаю, о чем говорю. Минимальная урожайность даже при худших раскладах, - 10 тонн с гектара, что с учетом вложений на гектар дает нам себестоимость на уровне всего 5 гривен за килограмм. Остальные 25 гривен и больше - это чистый заработок фермера и всех посредников по цепочке, начиная от оптовика и заканчивая розницей. По луку, моркови, капусте, свекле ситуация похожая - себестоимость в разы ниже тех цен, которые мы видим в магазине. Понятно, что можно рассказывать о проблемах с электричеством и о том, что урожай негде хранить. Но на самом деле ценники регулирует спрос, а на овощи он сейчас растет, так как для многих украинцев такая еда - один из немногих вариантов на фоне снижения доходов. На мясо и рыбу денег нет, поэтому едим картошку. Государство ценники на продукты сейчас фактически не контролирует, поэтому их рисуют "от фонаря". Причем, на "дешевой еде" зарабатывают все - от производителей до ритейла. Никто не знает, что будет дальше. Поэтому все пытаются заработать по максимуму здесь и сейчас", - говорит Громовый.

"Ситуация с электроэнергией зимой 2022-2023 года у нас была не лучше, чем сейчас. Но тогда ценники так сильно не росли. Поэтому этот фактор, конечно, играет роль, но он не ключевой. Цены повышают на то, что могут продать. А это, в первую очередь, товары повседневного спроса и самая доступная еда", - добавил Пендзин.

В отчете Госстата нет круп. Однако, по словам Громового, к примеру, гречка на опте уже подорожала с 12 до 15 гривен. В рознице, по его словам, "дешевые" предложения заканчиваются. "Гречку по 28 гривен найти уже сложно, в основном, цены стартуют с 30-31 гривен и выше", - отметил эксперт. По его словам, в этом году площади под гречихой сократились со 120 тысяч до 90 тысяч гектар. Но урожай достаточный для обеспечения внутренних потребностей. И ценники гонит вверх исключительно повышенный спрос, - считает Громовый.

Отметим, что и другие виды круп дорожают. Так, ячневая прибавила в цене 21% за год - до 18,8 грн, манная - 12,7% (до почти 24 грн), пшеничная - 9,6% (до 18,8 грн). Подешевело только пшено (минус 2,9%, до 24,7 грн).

Тут срабатывает еще и такой фактор: каши и картофель в Украине являются взаимозаменяемыми. То есть, если растут ценники на картошку, украинцы едят больше каш, и, соответственно, их стоимость на фоне растущего спроса тоже начинает увеличиваться.

Но в целом тенденция, о которой говорят эксперты - быстрее дорожают дешевые продукты - сохраняется. Скажем, мясо в ноябре выросло в цене всего на 1%, по сравнению с октябрем и на 1,9% за год. Рыба подорожала на 1,5%, что не идет ни в какое сравнение с динамикой цен на "дешевую еду" - овощи борщового набора, крупы, яйца.

Переписывают ценники с запасом

По промтоварам и услугам рост цен не такой большой, как по еде. Но свою лепту в общий разгон инфляции они тоже вносят.

К примеру, по данным Госстата, в ноябре содержание и ремонт жилья подорожало на 0,2%, а, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - на 18,7%. И это при том, что часть коммунальных тарифов (к примеру, на газ, отопление) в Украине заморожены.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, большой "вклад" в подорожание коммуналки внесло повышение тарифов на электроэнергию для населения (почти на 64%).

"К этому тарифу привязан ряд коммунальных услуг, скажем, обслуживание домов и придомовых территорий. Кроме того, дорожает топливо, а это важная составляющая тарифа на вывоз мусора", - пояснил эксперт. По данным Госстата, вывоз мусора за месяц подорожал на 1%, а за год - на 6,8%. Услуги по содержанию домов выросли в цене за год на 3,7%.

Госстат также показывает существенный рост по сфере здравоохранения: фармпродукция выросла в цене на 10,4% за год, а амбулаторные услуги - на 13,1%.

В макроэкономическом отчете НБУ также говорится об "ускорении" роста цен на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование.

С одной стороны, этот факт можно пояснить ростом курса доллара, поскольку большую долю аптечного рынка занимают импортные препараты плюс отечественные производители закупают фармсырье за границей.

С другой, как рассказал нам руководитель Агентства медицинского маркетинга и совладелец платформы liki.юа Юрий Чертков, на ценники сейчас больше давят другие причины.

"Готовится законопроект, который может запретить маркетинговые платежи производителей в аптеках. Сейчас у аптекарей есть две маржи - так называемая фронт маржа, которая состоит из разницы между входящей и розничной цены препарата и в среднем составляет 15%, и бэк-маржа - с учетом еще 15% маркетинговых платежей от производителей. Итого получается примерно 30%. Эта доходность позволяет аптечному бизнесу развиваться, платить зарплаты и т.д. Если ее уберут, а этого добиваются некоторые отечественные фармпроизводители, аптеки попросту переложат этот процент, возможно, с запасом, на розничные цены. Собственно, понемногу к тому уже готовятся, повышая ценники. Но этот рост не сравнить с тем, который может нас ждать - в один день лекарства подорожают на 15-20%", - говорит Чертков.

Рост стоимости услуг медклиник (главным образом частных) поясняется увеличением спроса на их услуги. По мере роста зарплат и ухудшения ситуации в государственной медицине все больше украинцев обращаются к частным докторам. А те, заметив увеличение потока пациентов, меняют тарифы на свои услуги. К примеру, если еще весной средняя стоимость консультации в именитых киевских частных клиниках составляла тысячу гривен, то сейчас - 1,4 тысячи. Клиники поменьше готовы принимать людей по 700-900 гривен, но прежних ценников в 500 гривен уже не найти.

При этом, что интересно, у врачей частных клиник зарплаты растут куда медленнее, чем прайсы медучреждений. С начала года они увеличились всего на 10-15%. Но клиники вынуждены увеличивать траты на альтернативные источники электроэнергии, оборудование и лекарства.

В целом представители сферы услуг говорят, что вынуждены повышать ценники в том числе из-за давления со стороны властей. Многие предприниматели работают как ФЛП, а против упрощенцев и тех, кто под них маскируется с целью минимизации налогов власти по факту пошли настоящей войной. С декабря ситуация для бизнеса еще больше ухудшилась, так как вступил в силу новый закон по налогам, который предусматривает увеличение отчислений.

"Все это будет заложено в ценники", - говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Чего ждать дальше

"Страна" уже писала, что Нацбанк Украины поднял свою учетную ставку из-за разбушевавшейся инфляции. И это может быть не последнее повышение.

Учетная ставка повышена с 13% до 13,5% годовых, хотя еще недавно НБУ прогнозировал ее сохранение на текущем уровне до середины 2025 года.

"Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции", - сказал Глава НБУ Пышный.

По его словам, "в последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения заработных плат и более высокого энергодефицит во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна быть замедлена на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев. Этому также будут способствовать меры монетарной политики НБУ и ожидаемое ослабление внешнего ценового давления", - заявил Андрей Пышный.

Он назвал такие будущие риски для экономики:

Возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности. Возможно дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление. Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения.

Глава Нацбанка также дал понять, что возможно и новое увеличение процентной ставки.

В то же время экономист Данил Монин считает, что повышение учетной ставки ничего не даст. "Бизнес активно закладывает в ценники и рост налогов и усиление давления со стороны власти. Единственное, что может сделать Нацбанк для контроля инфляции сейчас - это удержать курс доллара хотя бы в пределах 42 гривен в ближайшие полгода. Обещанные международными партнерами деньги вполне позволяют это сделать. Но не исключено, что НБУ пойдет на дальнейшее повышение учетной ставки, позволив банкам наращивать заработки на ОВНЗ и депозитных сертификатах", - говорит Монин.

По его прогнозам, в этом году инфляция может составить 12%, а в первом квартале 2025 года - 11%. То есть, цены и дальше продолжат расти.