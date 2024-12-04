Верховная Рада приняла в целом законопроект №11090, который предусматривает постепенный рост ставок акциза на табачные изделия, как того требует Директива ЕС, которая устанавливает минимальный уровень этого типа налогов.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

Документ поддержали 237 депутатов.

Согласно проекту, в следующем году акциз на сигареты вырастет на 35,4%, в 2026 году – на 17%, в 2027 году – на 8,8%, а в 2028 году – на 8,2%. Минимальный акциз в евро за тысячу штук составит 78 евро в 2025 году с постепенным повышением до 90 евро в 2028-м.

"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на 40 гривен. Может, больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", - написал Железняк.

При этом правки о выравнивании акцизов на табачные изделия для электрического нагрева не прошли.

На днях народные депутаты из партии "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, который может привести к повышению цен на погребение и ритуальные услуги.

Также эксперт предрек, что в следующем году тариф на электроэнергию увеличится в полтора раза - примерно до 7 гривен за киловатт.