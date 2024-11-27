Народные депутаты из партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект, который может привести к поднятию цен на погребение и ритуальные услуги.

Проект закона №12189 под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения поставщиков ритуальных услуг" опубликован на сайте парламента.

Он предполагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг и введение для них налога на добавленную стоимость (НДС).

Также он позволит частным компаниям начинать работу в сфере захоронения, что даст возможность кладбищам, крематориям и колумбариям работать на коммерческой основе. Таким образом эту сферу хотят сделать конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций.

Однако предлагаемые изменения с высокой вероятностью вызовут рост цен на погребение.

Среди авторов законопроекта числится депутат Галина Третьякова, известная своими скандальными заявлениями и вызывавшими возмущение инициативами. Так, летом она внесла законопроект, который поднимал зарплаты помощников нардепов.

А в 2020 году во время вебинара Киевской школы экономики она заявила, что в семьях, где рожают ради соцпомощи, появляются дети "очень низкого качества".