Главное военное кладбище Украины будет строить компания, созданная через день после объявления тендера.

Об этом сообщает новостной ресурс "Главком".

По его информации, госучреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа определилось с победителем на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской теробщины Киевской области: им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

Ценовое предложение фирмы-победителя составило 1,75 млрд грн.

По сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года – на следующий день после объявления тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища.

Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

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