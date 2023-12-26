В Сумской области тендер на строительство опорного пункта за почти 50 миллионов выиграла фирма главы ОВА
Фирма главы Сумского облсовета Виктора Федорченко выиграла тендер на строительство взводного опорного пункта (ВОП) почти за 46 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок Prozorro.
По интересному стечению обстоятельств тендер на строительство ВОП выиграло ООО "Строительная производственно-коммерческая компания "Федорченко".
Стоимость работ, указанная в системе Prozorro, составляет 45 851 553,17 гривен. С упомянутой компанией 7 декабря 2023 года уже заключен договор. Срок окончания работ – 25 декабря.
Эту фирму еще в 1990 году основал действующий глава Сумского облсовета Федорченко, о чем сказано на сайте компании. В декабре 2020 года генеральным директором ООО "Федорченко" был назначен сын чиновника - Федорченко Дмитрий Викторович. В те же дни, 3 декабря 2020 года, Федорченко-старший и был назначен председателем Сумского облсовета.
Основной вид деятельности компании – это строительство жилых и нежилых зданий. В качестве дополнительных указываются добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела, глинистого сланца, песка, гравия, глин и каолина, а также производство масла и жиров.
К слову, в прошлом году стало известно, что с июня по декабрь 2021 года Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации выплатил компании 17,9 миллионов гривен за ремонт поврежденных зданий в Сумах.
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Также "Страна" рассказывала, что во Львове хотят провести реконструкцию улицы Степана Бандеры за почти 100 миллионов гривен.