Фирма главы Сумского облсовета Виктора Федорченко выиграла тендер на строительство взводного опорного пункта (ВОП) почти за 46 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок Prozorro.

По интересному стечению обстоятельств тендер на строительство ВОП выиграло ООО "Строительная производственно-коммерческая компания "Федорченко".

Стоимость работ, указанная в системе Prozorro, составляет 45 851 553,17 гривен. С упомянутой компанией 7 декабря 2023 года уже заключен договор. Срок окончания работ – 25 декабря.

Эту фирму еще в 1990 году основал действующий глава Сумского облсовета Федорченко, о чем сказано на сайте компании. В декабре 2020 года генеральным директором ООО "Федорченко" был назначен сын чиновника - Федорченко Дмитрий Викторович. В те же дни, 3 декабря 2020 года, Федорченко-старший и был назначен председателем Сумского облсовета.

Основной вид деятельности компании – это строительство жилых и нежилых зданий. В качестве дополнительных указываются добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела, глинистого сланца, песка, гравия, глин и каолина, а также производство масла и жиров.

К слову, в прошлом году стало известно, что с июня по декабрь 2021 года Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации выплатил компании 17,9 миллионов гривен за ремонт поврежденных зданий в Сумах.

Ранее мы сообщали, что государственная компания "Укргидроэнерго" объявила тендер на закупку "консультационных услуг" по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности за 1,24 миллионов гривен.

Также "Страна" рассказывала, что во Львове хотят провести реконструкцию улицы Степана Бандеры за почти 100 миллионов гривен.