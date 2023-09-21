Во Львове объявили тендер на реконструкцию улицы Степана Бандеры за почти 100 миллионов гривен.

Заявку в системе Prozorro разместилл коммунальное предприятие "Львовавтодор".

В ней говорится, что планируется отремонтировать инженерные сети, заменить трамвайные пути и в целом обновить благоустройство улицы.

Победителем торгов стал единственный участник - компания "Онур конструкцион интернешнл", дочка крупной турецкой строительной кампании "Онур", которая в последние годы часто выигрывает тендеры на строительство дорог.

На результату тендера уже подали жалобу в Госаудитслужбу. Автор жалобы Наталья Подосинникова обратила внимание, что размещенный договор с победителем аукциона подписан 2 сентября, а тендер был объявлен только 15 числа.

"Львовавтодор" скандал пока не комментировал.

В Украине часто разгораются скандалы из-за тендеров. Например, в августе выяснилось, что "Энергоатом" продолжает тратить сотни миллионов гривен на тендеры для ЗАЭС уже после ее захвата россиянами.

А на днях выяснилось, что во время войны в Украине провели тендеры на десятки миллионов гривен из бюджета для двух сериалов.