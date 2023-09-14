Во время войны в Украине провели тендеры на десятки миллионов гривен из бюджета для двух сериалов
В Украине продолжают тратить бюджетные деньги на съемки сериалов.
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело два тендера на 32,6 млн грн, о чем свидетельствуют данные Prozorro.
Первый - на создание сериала под рабочим названием "Семейный консультант" - на 17,4 млн грн.
Второй - на создание сериала под рабочим названием "Курс счастливой жизни" - на 15,2 млн грн.
Ранее в Украине возник скандал из-за решения Минкульта выделить деньги из бюджета на сериалы. Он стал одной из основных причин отставки министра культуры Александра Ткаченко.
В частности, речь шла о том, что из украинского бюджета потратят 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пропиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка.
Один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" в комментарии "Стране" свою причастность к нему отрицал.
После громкого скандала Юрий Горбунов заявил, что отказывается от государственного финансирования сериала "ПГТ Ингулец", однако сам сериал все же снимут.
Позже Горбунов сказал, что средств снимать сериал "Ингулец", с которого сняли бюджетное финансирование, пока нет.