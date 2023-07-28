Верховная Рада отправила министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в отставку. Накануне заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады подарило небольшую сенсацию. Большинство в комитете, которое составляют представители фракции "Слуги народа" не поддержало заявление министра об отставке.

Учитывая тот факт, что от Ткаченко потребовал уйти лично президент Владимир Зеленский после скандала с распределением громадных средств в сфере культуры, эта позиция выглядела фрондой. Более того, возникли подозрения, что парламент следом за комитетом откажется увольнять Ткаченко. Но этого не произошло.

В связи с отставкой министра один из главных практических вопросов - что теперь будет с телемарафоном, главным идеологом и куратором которого был Ткаченко. Тем более, от западных партнеров уже давно идут сигналы, что телемарафон пора сворачивать и вернуть прежнее разнообразие в эфир.

Однако, во фракции "Слуга народа" говорят, что Ткаченко и после отставки останется в команде президента и продолжит заниматься телемарафоном, прекращать который Зеленский не собирается.

Подробности - в статье "Страны".

No minister

Мы писали, что под Ткаченко зашаталось кресло после громкой истории с тратами по линии Минкульта.

Большое возмущение вызвали, прежде всего, утвержденная Радой смета расходов на достройку столичного музея Голодомора в размере 570 млн грн, и 33-миллионный тендер на съемки комедийного сериала, прототипом одного из героев которого является агробарон и автор популярных матерных видео Александр Поворознюк. Считается, что его в политику ведет Коломойский.

Хватало по линии Минкульта и других трат бюджетных средств, как показалось многим, необязательных во время войны.

На резонанс отреагировал лично президент Зеленский. Стоит сказать, что у него длинная история отношений с Ткаченко, который до прихода в политику возглавлял телеканал "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского.

"Плюсы", как не раз писала "Страна", сделали, пожалуй, основной вклад в победу шоумена Зеленского на президентских выборах 2019 года. Именно на этом телеканале выходил знаменитый сериал "Слуга народа"с Зеленским в главной роли, который так удачно зашел украинскому избирателю. Ну и на "1+1" выходило основное юмористическое шоу студии "Квартал 95" "Вечерний квартал", в котором опять-таки блистал будущий президент. Ткаченко, естественно, коммуницировал с "квартальцами", а потом и избирательным штабом Зеленского со стороны телеканала, обеспечивая, помимо прочих, медиа-поддержку. Но, конечно, Ткаченко никогда не принадлежал к близкому окружению Зеленского, хотя считается, что от Коломойского он тоже отдалился (насколько это правда, непонятно). Так что, президент, потребовав уволить Ткаченко, на "свои" кадры не покушается.

Напомним, что в своем вечернем обращении к народу от 20 июля глава государства сообщил, что поднял тему "неприоритетных" расходов Минкульта в военное время.

"Я предложил председателю правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики", – заявил глава государства.

В свою очередь Ткаченко написал на своей странице в Facebook, что заявление об увольнении по собственному желанию он, не мешкая, подал главе Кабмина. Но саму ситуацию он считает спровоцированной "волной непонимания относительно важности культуры во время войны". А заявление президента по вопросу трат его вообще "удивило".

"И частные, и бюджетные средства во время войны не менее важны, чем на дроны, потому что культура - это щит нашей идентичности и наших границ", - отметил Ткаченко.

По процедуре министр перед увольнением должен отчитаться о своей работе перед профильным комитетом. Заседание проходило онлайн.

Как отметил Ткаченко, отчет о деятельности Минкульта за три года его руководства касался "поддержки культуры и креативных индустрий во время пандемии, поддержки украинского языка, работы Института книги, Украинского культурного фонда, кинопроизводства, сохранения наследия и национальной памяти, работы с Юнеско", информационного фронта" и т.д.

"Ткаченко много говорил о достижениях. Но ему все равно досталось от представителей "Евросолидарности". А вот "слуги" его хвалили. Это и понятно: Ткаченко был председателем "гуманитарного" комитета до перехода в министерство. Он формировал комитетский состав, и члены из фракции СН позитивно к нему настроены. Надо отдать ему должное: он сохранил хорошие отношения и коммуникацию с комитетом. Но за годы своего руководства он так и не смог создать функциональное министерство. Много было разговоров о развитии его структуры, а провалили прежде всего обеспечение функционала. Насоздавали служб, у которых нет четких заданий и где постоянная нехватка сотрудников. У Ткаченко под 60% вакантных должностей. Он как министр сам старался закрыть много "дыр", но это выливалось больше в информационный шум, чем в реальную работу в сферах и культуры, и информационной политики. Минкульт сейчас нефункциональная, не боеспособная структура", - рассказал источник среди членов комитета.

Отметим, что в официальном сообщении комитета об отчете министра приводится фраза нынешнего главы комитета Никиты Потураева, что министр столкнулся "с бешеной и в значительной степени искусственной кампанию по противопоставлению финансирования культуры военным расходам", и члены комитета "последовательно" отстаивают необходимость финансирования культурной сферы, в том числе музея Голодомора.

Свои люди

В общем, неудивительно, что "слуги", составляющие большинство в комитете, не поддержали отставку Ткаченко. Однако согласно закону о регламенте Рады вопрос все равно был вынесен на рассмотрение всего парламента. И министра отправили в отставку. За проголосовал 321 депутат, в том числе и многие члены "гуманитарного" комитета.

В этой связи интересен вопрос, что будет с ним дальше.

"Гуляет неофициальная информация, что его после увольнения отправят на дипломатическую работу. Не думаю, что Ткаченко начнет собственный политический проект, но остаться в политике и медиасреде он, очевидно, способен. Не знаю, простит ли его Коломойский, потому что олигарх ожидал от него других действий во время кризисов в своих отношениях с ОП, но все может быть. Кроме того, Ткаченко может уйти в некую структуру, связанную с его нынешней сферой, например, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Важно помнить, что Ткаченко теряет сегодня должность потому, что пропустил серьезный информационный удар и стал токсичен для власти. Но к нему самому нет серьезных отрицательных чувств со стороны президентского Офиса. Поэтому Ткаченко может надеяться на новое место в системе", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

С другой стороны, народный депутат Алексей Гончаренко (ЕС) написал в своем телеграм-канале, что Ткаченко сильно обиделся на Зеленского и бывшую фракцию за то, что дали ход его заявлению. Если Ткаченко после увольнения все-таки уйдет из политики, это можно будет считать косвенным подтверждением версии о его испортившихся отношениях с ОП. Как и то, если Ткаченко получит повестку в армию.

Впрочем, источник во фракции "Слуга народа" рисует совсем другу перспективу для Ткаченко. По его мнению экс-министр останется в команде президента и, скорее всего, получит какую-то должность (пусть и неформальную) на Банковой.

"Ткаченко отправили в отставку не потому, что были принципиально недовольны его работой, а как козла отпущения, чтобы сбить негатив от скандала с сериалом и прочими неадекватными тратами, которые он не смог замять на старте. Но он останется в команде президента. Один из основных функционалов Ткаченко - это курирование единого телемарафона. Другого такого спеца, который мог бы закрывать эту тему, у Банковой сейчас нет. А от телемарафона Зеленский отказываться не намерен, несмотря на давление Запада. Поэтому Ткаченко продолжит работать по этому же направлению", - говорит источник.