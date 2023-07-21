Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал заявление об отставке.

Об этом в ночь на 21 июля он написал в своем телеграм-канале.

"Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу", - сказано в посте.

Он добавил, что "культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", заявил министр.

Напомним, в Украине разгорелся скандал по поводу того, что из госбюджета выделят 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала "ПГТ Ингулец", в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл@ть".

После шумихи Владимир Зеленский в своём вечернем обращении предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы Минкульта.

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы - всё это важно, но сейчас другие приоритеты. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – заявил президент.

Между тем Ткаченко заявил, что выпускать во время войны сериалы за госсредства – это нормально.