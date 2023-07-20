За деньги из бюджета. Министр культуры Ткаченко заявил, что нормально снимать сериалы во время войны
Министр культуры Александр Ткаченко (которого Зеленский предложил уволить) заявил, что выпускать во время войны сериалы за госсредства – это нормально.
В интервью Радио Свобода министр сказал, что во время Второй мировой США и Великобритания выпускали фильмы, в том числе за госсредства.
Ткаченко подтвердил, что на выпуск фильмов и сериалов из государственного бюджета выделены 400 млн гривен.
Ранее разгорелся скандал по поводу того, что украинский бюджет среди прочего потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала "ПГТ Ингулец", в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл@ть", а затем всегда очень позитивно отзывался о Владимире Зеленском и нещадно материл его политических противников.
Сам владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк в комментарии "Стране" отрицал свою причастность к съёмкам комедийного сериала.
"Я сам в шоке. Второй раз в моей жизни трещит весь интернет. Первый раз, когда вышло видео "Вова, еб*ш их", и сегодня - когда с самого утра мне все рассказывают про какой-то фильм, а я ни сном, ни духом", - признался Поворознюк.
Ранее мы подробно разбирали, как коррупционные скандалы влияют на настроения общества и ход войны.