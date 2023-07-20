Министр культуры Александр Ткаченко (которого Зеленский предложил уволить) заявил, что выпускать во время войны сериалы за госсредства – это нормально.

В интервью Радио Свобода министр сказал, что во время Второй мировой США и Великобритания выпускали фильмы, в том числе за госсредства.

Ткаченко подтвердил, что на выпуск фильмов и сериалов из государственного бюджета выделены 400 млн гривен.

Ранее разгорелся скандал по поводу того, что украинский бюджет среди прочего потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала "ПГТ Ингулец", в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл@ть", а затем всегда очень позитивно отзывался о Владимире Зеленском и нещадно материл его политических противников.

Сам владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк в комментарии "Стране" отрицал свою причастность к съёмкам комедийного сериала.

"Я сам в шоке. Второй раз в моей жизни трещит весь интернет. Первый раз, когда вышло видео "Вова, еб*ш их", и сегодня - когда с самого утра мне все рассказывают про какой-то фильм, а я ни сном, ни духом", - признался Поворознюк.

Ранее мы подробно разбирали, как коррупционные скандалы влияют на настроения общества и ход войны.