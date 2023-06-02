Петиция с призывом уволить министра культуры Александра Ткаченко на сайте правительства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Теперь ее должны рассмотреть в Кабмине.

"Находясь на посту министра культуры и информационной политики, осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что привел к стагнации в культурной сфере. Несоблюдением слова публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, бойцам, тем, кто сейчас отдает свою жизнь", - пишет автор петиции.

Ранее мы писали, что в прошлом году возле "Довженко-Центра" состоялся митинг с требованием отставки министра культуры Ткаченко.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.