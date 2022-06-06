Министр культуры Александр Ткаченко предлагает компенсировать ущерб украинской культуре от войны за счет стоимости российских культурных центров в Европе.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Мы проводим сейчас подсчет этих убытков. Я думаю, что справедливой была бы компенсация за счет репараций России. Например, такая идея: у России много культурных центров в Европе. Один из вариантов: почему бы не отправить стоимость этих центров на компенсацию убытков украинского культурного наследия?" – сказал он.

Александр Ткаченко сказал, что на сегодня за время войны повреждено около 130 церквей, преимущественно православных. Всего в Украине повреждено 375 памятников культурного наследия.

Также министр прокомментировал перспективу исключения России из организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сказав, что для этого нужно менять устав организации.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что обстрелами РФ повреждены уже 113 церквей и призвал УПЦ "сделать выводы".

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.