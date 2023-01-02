Министр культуры Александр Ткаченко настаивает на исключении из репертуара мировых и украинских исполнителей произведений российских композиторов. В частности, оперы "Щелкунчик" Чайковского и произведений Мусоргского.

Об этом он заявил в колонке для "Лиги".

Также он осудил украинских деятелей культуры, не согласных с такой позицией.

"Искренне не понимаю, как, оправдывая себя, некоторые наши известные музыканты сравнивают запрет на исполнение музыки Чайковского с условным запретом "таблицы Менделеева": мол, музыка, как и точные и естественные науки, не имеет национальности", - пишет Ткаченко.

Также он сетует, что "к сожалению, далеко не все профессионалы, которых Украина считает культурными амбассадорами, поддержали бойкот культуры РФ во время войны", говоря об идее бойкота композиторов Петра Чайковского и Модеста Мусоргского.

"Произведения искусства рождаются конкретными людьми в определенном историко-социальном контексте. И художники, писатели, композиторы своими произведениями транслируют свою позицию. Те нарративы, которые зашиты в месседже произведений искусств этих авторов, формируют сознание русских, в частности, веру в собственную богоизбранность, особый путь России и другие иррациональные утверждения", - пишет Ткаченко.

Напомним, ранее Ткаченко заявил, что "разочарован" решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.

Также мы сообщали, что Ткаченко подтвердил, что Минкульт рекомендовал не продлевать договор аренды двух храмов Киево-Печерской лавры.