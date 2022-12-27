Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "разочарован" решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.

Об этом чиновник написал в Фейсбуке.

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины", - заявил министр.

Ткаченко напомнил, что убрать имя Чайковского музакадемии рекомендовали и профильный комитет Верховной Рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство", - считает Ткаченко.

Ранее мы сообщали, что ученый совет киевской музакадемии имени Чайковского отказался убирать из названия имя знаменитого русского композитора, поскольку отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине "с неимоверной любовью". Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал здесь много произведений.

Между тем в Харькове из названия драмтеатра убрали слова "русский" и "Пушкин".