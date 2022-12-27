Министр культуры Ткаченко разочарован, что имя Чайковского не убрали из названия киевской музыкальной академии
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что "разочарован" решением коллектива киевской Национальной музыкальной академии отложить вопрос об исключении имени российского композитора Петра Чайковского из ее названия.
Об этом чиновник написал в Фейсбуке.
"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще разбираться, стоит ли убрать имя Чайковского из названия известного музыкального высшего учебного заведения Украины", - заявил министр.
Ткаченко напомнил, что убрать имя Чайковского музакадемии рекомендовали и профильный комитет Верховной Рады, и другие имеющие отношение к делу учреждения.
"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение, это вопрос маркеров, которыми мы обозначаем свое образовательное и культурное пространство", - считает Ткаченко.
Ранее мы сообщали, что ученый совет киевской музакадемии имени Чайковского отказался убирать из названия имя знаменитого русского композитора, поскольку отец Чайковского происходил из запорожских казаков, а сам композитор относился к Украине "с неимоверной любовью". Также заявлялось, что Чайковский был основателем высшего музыкального образования в Украине и написал здесь много произведений.
Между тем в Харькове из названия драмтеатра убрали слова "русский" и "Пушкин".