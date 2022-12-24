Харьковский областной совет устранил имя Пушкина еще из одного названия. "Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина" теперь просто - "Харьковский академический драматический театр".

Об этом сообщила депутат облсовета Галина Куц.

За то, чтобы убрать из названия слова "русский" и Пушкин", на сессии проголосовал 81 депутат, еще двое - воздержались. Всего в областном совете - 104 депутата, то есть, 21 человек своего мнения по этому поводу не высказал.

Как писала "Страна", по всей Украине идет "пушкинопад". Имя русского поэта убирают из названий улиц, скверов и площадей, демонтируют бюсты и монументы Пушкину. Так, на днях в Черновцах снесли последний памятник Пушкину, распилив его пополам. В Днепре памятники Пушкину перенесут на территорию КП "Зооконтроль".

В Кременчуге, Черновцах, Житомире, Харькове и Ананьеве Одесской области также снесли памятники и бюсты Пушкину. В Изюме улицу Пушкинскую назвали в честь Бандеры.

В Киеве планируют снести или перенести три памятника Пушкину до мая 2023 года.

Однако есть и прямо противоположные случаи. Так, 23 декабря Полтавский горсовет и мэр города не поддержали решение о сносе памятников Пушкину, Ватутину и Зыгину. Против сноса выступил и мэр города Александр Мамай. В итоге за демонтаж памятника Пушкину в Полтаве высказались всего 15 депутатов. Голосования провалились также из-за того, что фракция "Слуги народа" покинула заседание сессии после формирования повестки дня.