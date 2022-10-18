В Киеве планируют снести или перенести три памятника Пушкину до мая 2023 года
Киевсовет планирует снести или перенести три памятника русскому поэту Александру Пушкину до мая 2023 года. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ столичной мэрии.
В частности, убрать планируют такие объекты, посвященные Пушкину:
- памятник на проспекте Победы, 40;
- памятник на территории национального транспортного университета по ул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1
- бюст на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина – улица Черновола, 37-А.
Напомним, в октябре в Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина, который был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.
Также в Киеве в гимназии №153 имени Александра Пушкина в преддверии нового учебного года снесли бюст классика.
А в сентябре "Страна" рассказывала, что в Харькове облили красной краской постамент памятника Пушкину, установленного на Театральной площади.
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