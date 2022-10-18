Киевсовет планирует снести или перенести три памятника русскому поэту Александру Пушкину до мая 2023 года. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ столичной мэрии.

В частности, убрать планируют такие объекты, посвященные Пушкину:

памятник на проспекте Победы, 40;

памятник на территории национального транспортного университета по ул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1

бюст на территории гимназии №153 им. А. С. Пушкина – улица Черновола, 37-А.

Напомним, в октябре в Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина, который был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.

Также в Киеве в гимназии №153 имени Александра Пушкина в преддверии нового учебного года снесли бюст классика.

А в сентябре "Страна" рассказывала, что в Харькове облили красной краской постамент памятника Пушкину, установленного на Театральной площади.

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