Во вторник, 18 октября, в Украине идет уже 237-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, когда дроны с утра атаковали Киев, читайте подробнее в итогах за 17 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

18 октября

09:28 Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщает, что в городе после прилетов нет света и воды. Больницы на резервном питании.

09:24 Пишут о новых взрывах в Житомире.

09:22 Кличко тоже подтвердил удар по инфраструктуре в Киеве. Прилет был в Деснянском районе, уточнил мэр.

09:21 Очевидцы публикуют фото и видео последствий ударов по Киеву.

На видео над городом поднимается густой дым.

09:20 По Харькову со стороны российского Белгорода противник с утра выпустил 8 ракет, сообщил глав Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Предварительно - без пострадавших.

09:16 Офис президента подтвердил прилеты по Киеву. Три удара по объекту энергетики на Левом берегу, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

09:15 В КГГА призывают киевлян не покидать укрытий.

09:14 А вот кадры задымления в одном из районов Киева.

09:12 Дым в Житомире, где было два прилета по объекту энергетики.

09:11 Сообщают, что после взрыва в одном из районов Киева начались перебои со светом.

09:09 Мэр Броваров пишет о работе ПВО над городом.

09:08 Сообщают о взрывах в Киеве.

09:07 Россияне задержали и увезли в неизвестном направлении двоих сотрудников Запорожской АЭС, сообщает "Энергоатом".

Речь о начальнике службы информационных технологий Запорожской АЭС Олеге Костюкове и помощнике генерального директора станции Олеге Ошеке.

Россияне задержали их вчера, сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

"Энергоатом" обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению сотрудников ЗАЭС и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.

09:06 Губернатор Днепропетровской области Резниченко пишет, что после удара по Днепру без электричества остались отдельные районы областного центра, Синельниково и Васильковки.

Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города перебои с водой.

"Все службы приступят к работе как только минует опасность новых атак. Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Экономим электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно", - написал Резниченко.

08:59 Британская разведка в новой сводке пишет о том, что с 10 октября РФ поддерживает повышенный темп дальних ударов по объектам на территории Украины.

Удары наносятся крылатыми ракетами, ракетами ПВО класса "земля-земля" и предоставленными Ираном дронами "Shahed-136".

"Весьма вероятно, что ключевой целью этой кампании является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", - считают в минобороны Британии.

Британская разведка предполагает, что РФ обрела большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам, поскольку с августа она терпела неудачи на поле боя.

08:57 В Офисе президента предупреждают, что из-за ударов по Днепру в городе могут пропадать свет и вода.

Власти области уточнили, что перебои с водой зафиксированы на левом берегу Днепра, а со светом - и в некоторых районах региона.

08:50 В Запорожье с утра было два прилета.

"Шахид" попал в объект инфраструктуры, который загорелся, а ракета - в складское помещение, сообщил губернатор Александр Старух.

08:49 Офис президента подтвердил удар по Житомиру. Предварительно пострадал объект энергетики.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о двух прилетах.

08:48 В Житомирской области взрывы, пишут телеграм-каналы.

08:40 Ещё одно видео после удара по Днепру, где попали в объект энергетики.

08:37 Видео последствий прилета по Харькову.

08:30 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

Под обстрел попал район одного из промышленных предприятий.

Губернатор Олег Синегубов призвал оставаться в укрытиях из-за ракетных атак.

08:29 В Офисе президента сообщают, что взрывы в Днепре - это два прилета по объекту энергетической инфраструктуры.

Есть серьезные повреждения, пишет в своем телеграм-канале замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

08:27 Воздушная тревога уже на всей территории, подконтрольной Украине.

08:10 В Днепре очень сильный дым после прилёта. Власти области просят не покидать укрытий.

08:06 Воздушная тревога начала расширяться на западные регионы Украины.

08:05 Звуки мощного прилета по Запорожью этим утром.

08:04 Ещё фото последствий утреннего удара по Николаеву.

08:01 Прилет в пригороде Днепра.

07:49 Пишут о взрыве в Днепре.

07:48 Ещё видео из Николаева, где от ночного обстрела пострадал цветочный рынок.

07:46 На месте крушения военного самолёта в Ейске (РФ) погибли 13 местных жителей, среди них трое детей. Таковы данные российских властей на это утро.

Самолёт вчера вечером врезался в многоэтажный дом при взлете. По официальной версии, у него отказали двигатели.

07:45 Арестович считает, что повторное нападение на Киев может быть ближе к Новому году.

"Они создают группировку в Беларуси и при определенных условиях могут бросить ее в бой.

Она не будет подготовлена, не решит задачу по захвату столицы, но проблему нам составит. Вероятность 50/50. Пока они накопятся – это конец ноября, как раз в самую зиму пойдут", - заявил советник Офиса президента в эфире Фейгин Live.

В Беларуси сейчас создаётся совместная с Россией группировка войск. В Минске заявляют, что это в шаг в ответ на "угрозы" со стороны Украины.

Ранее на Банковой говорили, что эти силы собираются, чтобы оттянуть ВСУ от линии фронта на Юго-Востоке. Но не верили в намерения Минска вторгнуться в Украину.

07:41 Половина областей Украины слушает сирены воздушной тревоги.

07:40 Ночью Николаев снова попал под обстрел.

Попало в двухэтажное здание. Под завалами найдено тело мужчины.

Также в городе пропадал свет, к утру его восстановили, сообщил губернатор Виталий Ким.

07:31 Глава Криворожской ОВА Вилкул заявил о запуске ракет Х-101 из Волгодонского района РФ.

Выстрелы произвели бомбардировщики Ту-95.

Ожидаемое время возможного прилета – 7.50 по Киеву.

07:28 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. Противник продолжает вести наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки.

Атаки отбиты в Берестовом Харьковской области, а также в Бахмутском, Иванграде, Клещеевке, Первомайском и Марьинке Донецкой области.

2. Россияне за сутки нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме этого было 43 атаки дронами-камикадзе "Шахид".

38 беспилотников, как утверждает Генеральный штаб, было сбито. Также сбили три крылатые ракеты.

От налетов и обстрелов пострадало более 35 населенных пунктов.

3. Авиация ВСУ в свою очередь поразила 18 районов сосредоточения противника.

07:14 В Николаевской области ночью сбили пять дронов-камикадзе "Герань-2", сообщили в оперативном командовании Юг.

07:11 Сводка украинского Генштаба на утро 18 октября.

07:03 В северной части Кривого Рога прилет и сильный взрыв. Информацию уже подтвердил глава военной администрации Александр Вилкул.