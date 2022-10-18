Недавно назначенный командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о положении дел в зоне боевых действий.

"В целом обстановку в зоне спецоперации можно охарактеризовать как напряженную", заявил Суровикин. ВСУ не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего, это Купянское, Краснолиманское Николаево-Криворожское направления;

"РФ желает, чтобы Украина была независимым от запада и НАТО дружественным для России государством";

"Наносятся удары высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск", он также заявил, что гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал" "хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов";

"Спецоперация" подтвердила "эффективность имеющихся на вооружении в РФ авиационных комплексов и средств ПВЛ";

Российская группировка войск "наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения", - заявил он. "Мы не стремимся к высоким темпам наступления, методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских";

Российские беспилотники "выполнили более 8 тысяч вылетов", ударные дроны "уничтожили более 600 объектов ВСУ";

На Херсонском направлении - "непростая ситуация". Суровикин обвинил Украину в ударах по критической инфраструктуре и создании проблем с водо- и электроснабжением. "У нас есть данные о возможности запрещенных боеприпасов, ударов по плотине Каховской ГЭС, массированных ракетных атак", - заявил он. По его словам, дальнейшие действия "будут зависеть от складывающейся ситуации". "Она сегодня уже непростая. Сохранение жизней для нас приоритет. Не исключаю принятия самых непростых решений", - добавил он.

Напомним, 8 октября Россия официально подтвердила назначение генерала Сергея Суровикина первым единым командующим "спецоперацией" в Украине. В конце июня Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

Как писала "Страна", в РФ также сменили командующего войсками Восточного военного округа. По данным базы Единого госреестра юрлиц РФ им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.