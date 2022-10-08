Российские военные блогеры пишут, что командующим "спецоперацией" назначен Сергей Суровикин. В частности, об этом в своем телеграм-канале сообщил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

"Говорят, Суровикина назначили командующим специальной военной операцией. У этого сложного процесса появился ответственный хозяин", - заявил Сладков.

Официально эта информация не подтверждена.

Известно, что в конце июня Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

Как писала "Страна", в РФ также сменили командующего войсками Восточного военного округа. По данным базы Единого госреестра юрлиц РФ им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Британская разведка ранее сообщала, что на войне в Украине погибли 10 российских генералов, еще шестеро были уволены.

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