Вероятность, что президент РФ Владимир Путин вновь направит российскую армию на Киев сохраняется, однако на сегодня такой угрозы нет.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Эти шансы есть, конечно, потому что Путин никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов. По состоянию на данный момент такой угрозы нет, потому что накопления сил для вторжения мы не наблюдаем. Что будет дальше? Это все зависит от его решений, конечно, а также от наличия сил и средств", - сказал Наев.

Он заявил, что Объединенные силы ВСУ делают все необходимое для укрепления обороны столицы, учитывая опыт предыдущего ведения боевых действий на киевском направлении.

"Помимо этого, в результате проведения мероприятий мобилизации, создано большое количество новых воинских частей, выполняющих задачи, в частности, здесь и на Киевском направлении", - сказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Ранее мы писали, что, по словам Сергея Наева, Беларусь держит у границ Украины до семи батальонно-тактических групп.

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