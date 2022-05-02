Ситуация остается сложной на Изюмском направлении, в Луганской области, а также в районе Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Противник каждый день пытается штурмовать оборонительные позиции батальонно-тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерией всех калибров и минометами. Работа по усилению каждой группировки на опасных направлениях продолжается каждый день. Каждый занимается своим делом. Обстановка сложная, но контролируется ВСУ", - заявил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг пытается создать условия для наступления на Славянск и захватить Попасную.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.