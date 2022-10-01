Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп, продолжает тренировки военных и налаживание инфраструктуры для сил РФ.

Об этом сообщает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Нам известно, что Республика Беларусь является союзником РФ в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы Беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп", - рассказал Наев.

Он подчеркнул, что уже около полугода продолжаются систематические учения на территории Беларуси, в которых вовлечены как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности.

"На территории Беларуси готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил РФ", - говорит Наев.

Впрочем, по его словам, в настоящее время случаев усиления со стороны РФ на территории Беларуси не отмечено.

"Но нам известно, что такая угроза может произойти в дальнейшем", – обратил внимание Наев.

Ранее в разведке сообщали, что семь батальонно-тактических групп могут насчитывать в среднем от 4000 до 6000 личного состава.

Как писала "Страна", Россия перебросила свои многоцелевые истребители на военный аэродром в Беларуси.

Напомним, белорусский оппозиционер заявил, что Лукашенко планирует мобилизовать на войну в Украине 100 тысяч белорусов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.