Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласился развернуть 120 тысяч солдат РФ в течение ноября-февраля и готовит мобилизацию среди белорусов в рамках подготовки к полномасштабной войне с Украиной.

"Беларусь обязуется дополнительно поставить 100 тысяч мобилизованных солдат. Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен выдвинуть ультиматум, от которого он не сможет отказаться", - сообщил Латушко.

В тоже время минобороны Беларуси опровергло планы по объявлению в стране мобилизации. Там заявили, что повестки из военкоматов, которые приходят белорусам - "информируют об их участии в плановых мероприятиях".

Как писала "Страна", 29 сентября Россия перебросила свои многоцелевые истребители на военный аэродром в Беларуси.

Также мы писали, что белорусские военные начали внезапные учения.

Кроме того, "Страна" писала, что Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России.

Впрочем, недавно Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будут вслед за РФ объявлять мобилизацию.

А в прошлый вторник он поручил Совбезу подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства в связи с тем, что "ситуация очень серьезная".