Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая сейчас объявлена в России.

Об этом сообщает "БелТА".

"Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - заявил он.

Напомним, вчера в Беларуси начали ловить уклонистов призывного возраста из России.

Во вторник Лукашенко поручил Совбезу подготовить президентское мероприятие по вопросам обороны государства в связи с тем, что "ситуация очень серьезная".

Напомним, армейские учения в Беларуси продлены минимум до 24 сентября. Сообщается, что это очередное продление учений, начатых 29 апреля. Общее число продлений составило уже 21 неделю.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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