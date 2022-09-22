По данным украинской разведки, повестки на 300 тысяч человек для мобилизации в России были напечатаны и подписаны еще до того, как появился указ о мобилизации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось решение о мобилизации", - сказал Зеленский.

При этом, по его словам, российское руководство хочет забрать в армию до миллиона мужчин.

Ранее о том, что план по мобилизации в РФ составляет миллион мужчин, сообщали российские оппозиционные СМИ.

В Кремле назвали это фейком.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о призыве 300 тысяч человек.

"Страна" подробно рассказывала, что мобилизация в РФ поменяет на фронте.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".