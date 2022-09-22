Представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил подробности мобилизации в России.

Мобилизованные женщины могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.

У каждого региона свое задание по мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет.

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса не будут призываться на военную службу в рамках мобилизации.

Если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.

Постоянно проживающие за границей россияне, которые не состоят на воинском учете, не подлежат мобилизации.

Находящихся за рубежом в краткосрочной поездке граждан могут призвать в рамках мобилизации.

Призванные в рамках мобилизации граждане получат статус контрактников.

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси начали ловить уклонистов призывного возраста из России.

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