Квот нет, статус контрактников и проживание за границей. В Генштабе России разъяснили детали мобилизации
Представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил подробности мобилизации в России.
- Мобилизованные женщины могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.
- У каждого региона свое задание по мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет.
- Сотрудники оборонно-промышленного комплекса не будут призываться на военную службу в рамках мобилизации.
- Если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации.
- Постоянно проживающие за границей россияне, которые не состоят на воинском учете, не подлежат мобилизации.
- Находящихся за рубежом в краткосрочной поездке граждан могут призвать в рамках мобилизации.
- Призванные в рамках мобилизации граждане получат статус контрактников.
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