Появилось видео погрузки мобилизованных россиян в самолет. Как утверждается, видео снято в аэропорту Магадана.

Ранее мы также писали, что в Бабаюртовском районе кавказской республики РФ протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео, на котором видно, что несколько фур уже стоят в пробке и не могут проехать.

Кроме того, мы публиковали видео, как в Дагестане возле военкомата десятки мужчин отказываются идти воевать. Женщина, видимо, сотрудник учреждения, на повышенных тонах призывает всех идти воевать. Мужчины возмущены частичной мобилизацией и отказываются ехать на войну.

Также появилось видео с толпами мобилизованных мужчин в Якутии.

Параллельно с этим российские телеграм-каналы публикуют фото и видео очередей мужчин в российских аэропортах и на сухопутных границах, которые образовались после объявления в РФ "частичной мобилизации". Километровые очереди образовались на границах с Казахстаном, Грузией и Финляндией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".